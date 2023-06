Salvato un cane finito nel tombino

Disavventura a lieto fine per un cane pastore tedesco, ieri notte rimasto incastrato in un tombino nel cortile privato di una abitazione. E’ accaduto in via Lennon, a San Girolamo di Guastalla. Dopo la mezzanotte alcuni residenti hanno udito i lamenti del cane, accorgendosi del pastore tedesco in difficoltà. L’animale non riusciva a risalire. Sono stati chiamati i vigili del fuoco di Guastalla, che in breve tempo, in sicurezza, hanno recuperato il cane.

Sono intervenuti pure i carabinieri per favorire il rintraccio del proprietario, al quale poi il cane è stato restituito sano e salvo, pur se un po’ scosso dalla disavventura che gli era appena capitata. Un sospiro di sollievo è arrivato anche per i residenti nel quartiere che, preoccupati per le sorti del cane, avevano dato l’allarme alla centrale operativa del 115.