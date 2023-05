Salvatore Bagni raccoglie a Quarto 86 voti: non è eletto

C’è stato anche un correggese illustre tra i candidati impegnati nella recente campagna elettorale, conclusa col voto del 14 e 15 maggio. Salvatore Bagni, di Correggio, ex campione di calcio, tra gli scudettati del Napoli di Diego Armando Maradona, è arrivato sesto tra i candidati della lista civica in cui si era proposto, a Quarto, in Campania.

La sua prima esperienza politica, con la lista civica "Quarto Rinasce", si è conclusa con 86 preferenze. Poche per entrare in consiglio comunale, a sostegno del candidato sindaco Massimo Carandente Giarrusso. L’ex centrocampista del Napoli, ora 66 anni e protagonista di uno scudetto in maglia azzurra, è arrivato sesto tra i candidati della lista civica, che ha ottenuto un solo seggio eleggendo Lucia Brescia con 690 voti. Il nome di Salvatore Bagni nel giorno della presentazione delle liste per le comunali, nella cittadina flegrea che conta circa 40 mila abitanti, aveva suscitato interesse e simpatia. "Voglio portare i valori dello sport e dell’amicizia nella politica e mettere la mia esperienza a disposizione di Quarto", aveva detto l’ex calciatore nel candidarsi.