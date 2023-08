"Salviamo il dialetto reggiano" Ecco due progetti tra giochi e teatro

Figurano anche progetti reggiani – "Sgiavra" dell’associazione Cinqueminuti di Reggio e "Impara il dialetto. Giochi, incontri, mostra, teatro: scambio tra generazioni" del Comune di Rio Saliceto – fra i tredici selezionati in Emilia-Romagna, finanziati da risorse pubbliche regionali per 90 mila euro.

Si promuovono studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni culturali. Si tratta di costituire fondi bibliografici specialistici e archivi documentali, anche sonori, dare vita a progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell’Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, cercando di favorire gli incontri fra giovani e anziani nell’ottica dello scambio intergenerazionale. E poi manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali per valorizzare i dialetti dell’Emilia-Romagna e relative realtà culturali. "La Regione – commenta l’assessore Mauro Felicori – conferma il proprio impegno nella tutela e nella conservazione dei dialetti che sono un bene culturale da studiare e preservare.

Ogni dialetto conserva la storia e la cultura della comunità che lo parla e per questo dobbiamo promuoverli e tramandarli alle nuove generazioni".

Sono 13 i progetti ammessi a finanziamento. Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 90 mila euro, concesse in misura non superiore all’80 per cento dell’importo delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiori a 10 mila euro. I progetti sono stati selezionati in base a vari criteri come la qualità e innovazione, l’estensione e la ricaduta territoriale dell’intervento.

