"Salviamo la 1ª elementare con lo scuolabus gratuito"

Scuolabus gratuito per i genitori degli studenti di Rubiera capoluogo che sceglieranno di frequentare la prossima prima delle elementari nella frazione di San Faustino. Il Comune di Rubiera anche quest’anno propone un incentivo per le famiglie residenti nell’area del capoluogo (Rubiera ‘centro’) che iscriveranno i propri figli al primo anno della primaria del plesso Guglielmo Marconi di San Faustino. L’obiettivo, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, è di ‘salvare’ le attività alla Marconi.

"Si tratta di una misura – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro (nella foto a destra) – che abbiamo messo in campo già l’anno passato raccogliendo l’adesione di tre famiglie che ha permesso di salvaguardare la nascita di una prima classe anche a San Faustino. C’è infatti un numero minimo di studenti da rispettare che dalle frazioni è difficile garantire autonomamente". In questi anni è stato attivato a San Faustino pure il servizio mensa, il pre e post scuola.

"Ci sono dunque i servizi – sottolinea il primo cittadino rubierese – che possono servire all’organizzazione delle famiglie. Andando a scuola a San Faustino poi si ha il vantaggio di studiare in classi dal numero contenuto, circondati dai campi. È un’esperienza storica, importante per l’identità della frazione che cerchiamo di difendere. Per questo proponiamo anche ai genitori di Rubiera di valutare l’iscrizione alla scuola ‘di campagna’". Fondamentale quindi l’iniziativa del Comune per aiutare la scuola. "Per superare le difficoltà logistiche – rimarca sempre il sindaco Cavallaro, ex alunno proprio della Marconi – garantiamo il trasporto scolastico in modo gratuito a chi fa questa scelta: passiamo a prendere i bambini sotto casa e lì li riportiamo. Consiglio di ascoltare le esperienze di chi ha frequentato quella scuola, sempre piene di ottimi ricordi. Ovviamente è un incentivo per garantire che ci siano i numeri per formare la prima anche quest’anno". La giunta comunale ha già approvato l’esenzione dal pagamento della retta del trasporto scolastico per le famiglie di Rubiera capoluogo (ad esclusione delle frazioni) che si iscriveranno alla prima della Marconi nell’anno scolastico 20232024. Sul sito internet del Comune di Rubiera è riportata una mappa per identificare la zona di residenza che consente di usufruire dell’agevolazione, garantita fino al termine del ciclo scolastico.

Matteo Barca