Salvini: "C’è voglia di cambiamento A Correggio giochiamo per vincere"

di Antonio Lecci

Il voto comunale a Correggio, la voglia di cambiare la guida del governo locale, ma anche maltempo, agricoltura e la diga di Vetto. Una tappa a "più facce", quella di Matteo Salvini, vicepremier, ministro all’Infrastrutture e leader della Lega, l’altra sera all’osteria ’Come una volta’ di Correggio. Non solo per sostenere la candidatura di Simone Mora, che punta al ruolo di sindaco per la coalizione di centrodestra. Ma anche per parlare della diga di Vetto, incontrando alcuni imprenditori e rappresentanti del comitato pro diga. "Ci siamo. Abbiamo ottenuto il finanziamento per la progettazione e pure oggi ci siamo sentiti con l’Autorità di bacino. Appena arriva la progettazione – ha detto Salvini – partiremo spediti con la realizzazione della diga di Vetto. Ci sono ancora i signori del no. Ma i campi hanno bisogno d’acqua. Non si può solo aspettare che piova…".

Sul voto il leader leghista non nasconde un evidente ottimismo: "Non gioco per partecipare, ma per vincere. Dopo quasi 80 anni c’è voglia di cambiamento, anche per smetterla di lamentarsi del pronto soccorso che chiude, dei tagli, delle condizioni delle strade… Qui c’è un candidato, Simone Mora, che sa far di conto, che ha una famiglia e una squadra compatta alle sue spalle".

Non c’è stato il bagno di folla per Salvini: niente manifestazione di piazza o in un grande salone, attraverso un evento aperto a tutti. A Correggio, l’altra sera, solo una cena elettorale riservata a dirigenti e attivisti del centrodestra. "La nostra squadra – ha detto il candidato sindaco Mora mentre erano in arrivo i primi piatti – non è nata nelle solite stanze di qualche uomo di potere di turno. Nasce dal basso, dalle vie della città. In molti sperano in una nostra vittoria per cambiare finalmente qualcosa in questo Comune. Siamo un’alternativa valida che merita il voto, con persone in grado di segnare un cambiamento. In meglio…".

Salvini ha poi invitato i cittadini a votare, "a tentare di cambiare il governo monocolore che in molti paesi, anche piccoli, regna da oltre 75 anni". Messaggio lanciato non solo ai correggesi ma anche agli elettori degli altri paesi reggiani in cui si vota: San Polo, Castelnovo Sotto e Brescello. "Andate a votare", ha ribadito Salvini, ripetendo uno slogan che lo sta accompagnando in tutte le tappe che lo stanno impegnando in questi giorni di campagna elettorale.