Salvini: "Diga di Vetto, avanti". Malavasi: "Aspettiamo i fatti"

Diga di Vetto, all’indomani del question time in cui il ministro Matteo Salvini ha confermato che l’invaso rientra tra i progetti inseriti nel Piano nazionale e integrato di interventi infrastrutturali per la sicurezza nel settore idrico, ribatte la deputata reggiana Ilenia Malavasi. "Aspettiamo che i fatti seguano le parole – dice –. Il DocFap è stato finanziato dalla Regione per 300mila euro e dai Consorzi di Bonifica per 200mila euro. Seguirà la progettazione del Pfte, finanziato per 3,2 milioni dal Governo Draghi. Queste due corpose relazioni tecniche rappresentano in sostanza il progetto di fattibilità. Nel frattempo, con il coordinamento della Regione, la Bonifica dell’Emilia Centrale ha lavorato per la rifunzionalizzazione della traversa di Cerezzola, con lavori per 16 milioni, mentre il Consorzio Parmense ha stanziato 3,5 milioni di euro per la riqualificazione del canale della Spelta. Bene che il Governo si sia finalmente accorto degli enormi problemi legati ai cambiamenti climatici, che impattano in modo così devastante sui nostri territori visto che solo poco tempo fa li minimizzava, spesso negandoli".

f. c.