Salvini: "La diga di Vetto a Val d'Enza è importante come il ponte sullo Stretto"

"La diga di Vetto è un’opera importante quanto il ponte sullo Stretto". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini a Cervia, durante un dibattito alla Festa della Lega Romagna. Un intervento che, sia pur con varie imprecisioni, ha confermato la volontà dell’esponente del Governo Meloni di realizzare invasi e dighe in Italia. "Stando in Emilia ho incontrato i contadini della provincia di Reggio - ha sottolineato il responsabile del Mit -. È un’opera che cittadini e agricoltori stanno aspettando da un secolo, ma in nome dell’ambientalismo ideologico non è mai partito nemmeno il progetto… Come tutte le dighe, serve quando viene giù troppa acqua a trattenerla e quando non ce n’è a rilasciarla. È fondamentale sia per contrastare il dissesto idrogeologico che la siccità. Dopo un secolo, in questi mesi, abbiamo messo i milioni di euro necessari nel progetto e la diga dovrà essere realizzata, come tante altre dighe ed invasi nel nostro paese. E gli animali selvatici si sposteranno". I finanziamenti per lo studio di fattibilità erano in realtà stati stanziati dal Governo Draghi, anche se materialmente è stato il successivo esecutivo a trasferirli.

Francesca Chilloni