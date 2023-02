Saman Abbas, una canzone per la ragazza uccisa. “Ispirati dai suoi sms”

Saman Abbas, le è stata dedicata una canzone

Per approfondire:

Reggio Emilia, 26 febbraio 2023 – Ragazza uccisa nel fiore degli anni, il cui nome è diventato tragicamente famoso in tutta Italia, Saman Abbas, ci lascia un’eredità. Che ritroviamo nei suoi pensieri, espressi e ascoltati nei WhatsApp che aveva inviato a chi amava, nel voler vivere una vita serena, all’altezza dei suoi 18 anni, in Occidente, e nei suoi sogni di ragazza innamorata e interrotta.

Pensieri ricostruiti in forma di canzone. Sono partiti proprio da questa parola, eredità, Edoardo Tincani, autore del testo, e Fausto Brizzi, che ha composto le musiche, nello scrivere la canzone ‘L’eredità di Saman’, un’assoluta novità musicale di cui trovate il video su YouTube. L’io narrante è proprio quello di Saman Abbas, ammazzata a 18 anni a Novellara nella primavera 2021, qui interpretata dalla voce lirica di Francesca Seminara. Un testo di fantasia, ispirato alla storia della giovane pakistana, che in più punti tocca il cuore ( "… E per il buio profondo su tante grida d’aiuto"). La canzone è l’ultima uscita nella produzione dell’autore e cantante Edoardo Tincani, già scrittore e direttore del settimanale cattolico La Libertà.

Tincani, lei scrive anche per i Lookin4. Ce li presenta ?

"I Lookin4 sono una rock band reggiana che si sta facendo notare a livello nazionale. Insieme ai componenti di questo quartetto abbiamo scritto nuove canzoni, che presentiamo in un concerto congiunto, ‘Anime in cammino’. I testi parlano di amori – platonici, finiti, fedeli – e dei nostri sogni, passando da qualche episodio più spirituale".

A quali bisogni o desideri dà voce, cantando?

"Cerco di trasmettere immagini ed emozioni che aiutino a catturare la vita, che è sempre mistero e prova, e che spesso ci lascia senza parole. E a proposito di parole… vengo al lavoro che mi piace di più, quello di autore. Da Valerio Negrini, fondatore dei Pooh, ho imparato ad approcciarmi a temi difficili. Così è stato nel 2021 per il singolo ‘Mamma, sono io’, sul dramma dell’ Alzheimer, e anche per ‘L’eredità di Saman’, dandole voce in prima persona. Il video è appena stato pubblicato sul canale YouTube ‘EnergieInVolo’".