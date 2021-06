Reggio Emilia, 9 giugno 2021 - Potrebbe avvenire già entro la fine di questa settimana la consegna alle autorità italiane di Ikram Ijaz, il cugino di Saman Abbas bloccato il 21 maggio su un Flexibus partito da Parigi e diretto a Barcellona, mentre cercava, con documenti non in regola, di raggiungere la Spagna. Il 28enne era stato fermato a Nîmes e, mentre attendeva il rimpatrio nel centro di detenzione amministrativa della località francese, le autorità d’Oltralpe, il 29 maggio, avevano scoperto che su di lui pendeva un mandato di cattura europeo emesso dall’Italia: Ijaz risulta indagato in concorso per omicidio e occultamento di cadavere. Nelle ultime ore, fanno sapere fonti investigative, si è registrata un’accelerazione: si sarebbero intensificati i contatti tra i carabinieri del nucleo investigativo e il servizio centrale di polizia del ministero dell’Interno, allo scopo di arrivare quanto prima alla sua consegna da parte della Francia.

Saman, pochi controlli sulle famiglie-clan. Lo Stato interviene sempre tardi - di BEPPE BONI

Da noi interpellata, l’avvocato di Nîmes Julie-Gaëlle Bruyere dice di aver seguito in questi giorni il 28enne: "Non ho informazioni sul dossier. Ho assistito Ikram nel quadro della sua riconsegna alle autorità italiane. Lui auspicava di tornare in Italia per spiegarsi sui fatti - scrive il legale - e fare valere la sua innocenza".

Intanto gli inquirenti reggiani - l’indagine è seguita dal pm Laura Galli con l’impegno diretto della procuratrice reggente Isabella Chiesi - stanno facendo ogni mossa necessaria già ora, in fase di indagini preliminari, per cristallizzare davanti al giudice le prove da portare al processo.

La Procura ha già avanzato la richiesta di sottoporre a un incidente probatorio il fratello di Saman, che ha 16 anni, per il quale è già stata presentata nei giorni scorsi la domanda: la sua voce, già raccolta dagli investigatori, è ritenuta fondamentale in quanto lui, fra le altre cose, ha sostenuto che lo zio Danish Hasnain - ritenuto esecutore materiale dell’omicidio - gli abbia detto di non volergli rivelare il luogo dell’occultamento del cadavere, facendo così una sorta di confessione indiretta dell’accaduto.

La Procura ha intanto avanzato la domanda di incidente probatorio anche per altri due indagati: si tratta dello stesso Ijaz - che nel giro di qualche giorno potrebbe ritornare in Italia - e il suo cugino Nomanulhaq Nomanulhaq, 33enne.

In un video del 29 aprile lo zio della 18enne, Danish Hasnain, e i due cugini Ijaz e Nomanulhaq, sono stati ripresi con due pale, un secchio contenente un sacchetto azzurro, un piede di porco e un altro attrezzo, mentre si dirigevano verso il capannone sul retro della casa dove vivevano gli Abbas: secondo l’ipotesi investigativa avrebbero preparato la buca dove occultare il cadavere. "Ora andate a casa, ora ci penso io", avrebbe poi detto ai genitori della diciottenne, Shabbar e Nazia Shaheen, lo zio Hasnain, fratello del padre, nella notte del 30 aprile, quando sarevve avvenuto il delitto: parole che il 16enne ha detto di aver sentito pronunciare dallo zio. Che resta ancora un fantasma, insieme agli altri quattro ricercati: "Finora non ho avuto contatti con lu i né con eventuali intermediari", ha ribadito anche ieri il legale dello zio, l’avvocato d’ufficio Lalla Gherpelli.