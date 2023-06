Saman Abbas, un altro cugino fu indagato per omicidio e poi archiviato

Reggio Emilia, 16 giugno 2023 - Oltre ai cinque attuali imputati nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana di Novellara, anche una sesta persona, Irfan Amjad, era stata indagata per omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere, per poi essere archiviata dal giudice per le indagini preliminari.

Si tratta di un cugino di Saman, al centro di un procedimento giudiziario parallelo a quello principale, che risiede a Novellara: la sua iscrizione nel registro degli indagati è datata 18 ottobre 2022, a cui seguì il 9 febbraio 2022 la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e accolta il 30 marzo 2023 dal giudice Luca Ramponi. Questa mattina era stato previsto di sentirlo all'inizio dell'udienza in corso davanti alla Corte di Assise, ma l'avvocato Luigi Scarcella, difensore dell'imputato Nomanulhaq Nomanulhaq (cugino di Saman), ha sollevato un'eccezione chiedendo che i giudici dichiarino inutilizzabili tutte le sommarie informazioni testimoniali rese dal cugino non più indagato fino al 18 giugno 2021 (a parte due risalenti al maggio di quell'anno), data in cui fu sentito il fratello minorenne di Saman - ora costituito parte civile - nel corso di un incidente probatorio. Questo perché, ha sostenuto il difensore Scarcella adducendo diverse argomentazioni, lui doveva essere sentito fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, e dunque le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate, salvo non vi siano elementi a discarico. All'eccezione si sono associate tutte le difese: gli avvocati Liborio Cataliotti per lo zio Danish Hasnain, gli avvocati Enrico Della Capanna e Simone Servillo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e l'avvocato Mariagrazia Petrelli per il cugino Nomanulhaq Nomanulhaq. Si è opposto il pubblico ministero Laura Galli: 'La difesa ha dimenticato che gli indizi di reità devono essere non equivoci. Per la parte relativa ai primi di maggio, si confondono indagini e indizi. Ai tempi sequestri e analisi dei tabulati li facemmo verso tutti i parenti: un conto sono le indagini, altro l'iscrizione al registro. Ad esempio, lo zio Hasnain non fu iscritto dall'inizio'. Ha anche puntualizzato di aver dato una lettura diversa alle intercettazioni rispetto a quella fornita in aula dall'avvocato Scarcella. Secondo il legale già nell'estate 2021, secondo diverse trascrizioni, è il fratello di Saman a tirare in ballo la figura del cugino, più il fratellastro di Shabbar Abbas. Per il pm a farlo è stato invece il padre Shabbar, parlando con il figlio. La Corte si è ritirata per decidere.