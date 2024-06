Caso Saman Abbas, in cella la mamma assassina: una svolta per il Pakistan

Reggio Emilia, 2 giugno 2024 – Si dovrà attendere il 12 giugno per sapere qualcosa di più rispetto alle decisioni del governo pachistano sull’estradizione di Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, 18enne uccisa nell’aprile del 2021 nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia). La notizia dell’arresto della donna ha stupito molti, dato che spesso in Pakistan rispondono soltanto gli uomini per i delitti cosiddetti ‘d’onore’. La donna si trovava nascosta da qualche parte nella regione del Kashmir, non si sa se protetta da qualcuno. Ma il suo arresto ha fatto molto rumore anche nel Paese asiatico, dove oggi i giornali riportavano ampiamente la notizia.

Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas. A destra il ritratto della ragazza pachistana uccisa a Novellara

La donna è stata già condannata all’ergastolo in primo grado in Italia, assieme al marito Shabbar Abbas. Quattordici anni invece per lo zio Danish Hasnain, che ha collaborato al ritrovamento del cadavere. Sono stati invece assolti i due cugini Ahmad Ejaz e Nomanulaq Nomanulaq, che si trovano ancora in Italia in attesa del processo di secondo grado. A garantirlo sono i legali dei due uomini, rispettivamente l’avvocato Maria Grazia Petrelli ("Non mi preoccupa che lei possa parlare. Anche il mio cliente è sereno, l’ho sentito", dice) e l’avvocato Luigi Scarcella, che per ora preferisce non commentare.

Quando Shabbar Abbas, il padre della diciottenne, venne catturato in Pakistan, questo scatenò una serie di reazioni che portarono lo zio Danish Hasnain, già ristretto nel carcere di Reggio Emilia, a parlare con gli inquirenti e a decidere di collaborare. Non si sa se l’arresto della madre di Saman possa suscitare la stessa reazione. La donna, secondo i giudici, è pienamente partecipe del delitto. E non si esclude che sia stata proprio lei a togliere la vita alla figlia.