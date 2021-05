Novellara (Reggio Emilia), 31 maggio 2021 – Di Saman Abbas non si sa più nulla da fine aprile. E' scomparsa. La sua è una storia come tante nell'Italia multietnica degli anni Duemila: una famiglia che arriva da lontano, sogni proiettati nel futuro. L'integrazione non è semplice, tutt'altro. Il destino conteso tra un matrimonio combinato e il bisogno di vivere come le coetanee italiane. Il senso di oppressione vince sugli affetti e sulla paura di tuffarsi in mare aperto. Il rifiuto è l'unica risposta possibile alle nozze imposte.

Il mistero ha inizio nella provincia emiliana, a Novellara, mezzora di macchina da Reggio Emilia. Poi l'ombra si proietta fino in Pakistan, dove sono rientrati i genitori, e la Francia, teatro dell'arresto di uno dei cugini della ragazza. Gli inquirenti battono una pista terribile: omicidio e occultamento di cadavere. Una punizione spietata per aver imboccato una strada diversa, una deviazione rispetto all'orizzonte familiare. Ma il padre, sentito dal Carlino, assicura: “Macché uccisa, mia figlia è in Belgio”.

Saman, diciottenne di origine pakistana, rompe con i genitori. Il motivo è un matrimonio combinato organizzato dal padre con un cugino in Pakistan. Il 27 ottobre scorso la ragazza si rivolge ai servizi sociali comunali e a novembre trova protezione in un centro del Bolognese.

L'11 aprile Saman lascia la sua nuova casa per tornare dai genitori. Verso la fine del mese sparisce nel nulla. Subito i sospetti si indirizzano sulla famiglia, che nel frattempo fa rientro in Pakistan. Il 5 maggio i carabinieri vanno a cercare la giovane nella casa di Novellara.

Gli indagati per la scomparsa della giovane sono cinque: i genitori, uno zio e due cugini, aggiunti per ultimi: gli inquirenti li hanno riconosciuti in un video del 29 aprile che mostra tre persone che, con un secchio, due pale e un piede di porco, si dirigono nei campi dietro casa.

“Il 10 giugno sono a Malpensa. Torno e spiego tutto ai carabinieri. Mia figlia è viva, l’ho sentita l’altroieri”. La voce è quella di Shabbar Abbas, il padre di Saman. Ma la promessa non basta a dissipare ogni dubbio sulla sorte della ragazza che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa e sepolta dai parenti. Il capofamiglia quando risponde al telefono non ha esitazioni. “Non è vero!”. L’italiano lo mastica a fatica, ma risponde subito sul punto: “Mia figlia sta bene, è in Belgio”.

Ikram Ijaz, uno dei cugini di Smana, viene arrestato il 29 maggio dalla gendarmeria francese a Nimes, a bordo di un Flexibus partito da Parigi e diretto a Barcellona: tentava di raggiungere la Spagna, probabilmente atteso da qualche parente o amico.

I carabinieri proseguono le ricerche della ragazza. Il comandante della Compagnia di Guastalla coordina circa 20 militari, concentrando le attività in un'area contermine alle spalle dell'azienda Bartoli. Vengono setacciati canali e campi, ma di Saman non c'è ancora traccia.