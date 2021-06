Novellara (Reggio Emilia), 8 giugno 2021 - Avanza su due binari l'indagine per la scomparsa di Saman Abbas, tra Novellara e la Francia. Nelle campagne reggiane, infatti, continuano le ricerche del cadavere della diciottenne pakistana, che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato nel Paese d'origine.

In particolare oggi sono in programma altri carotaggi nel terreno per agevolare il lavoro delle unità cinofile, che torneranno in campo domani. Giornata in cui i carabinieri inizieranno a utilizzare anche il magnetometro, uno strumento in grado di rilevare discontinuità nel terreno. Non è escluso un sopralluogo da parte del procuratore reggente Isabella Chiesi e del sostituto Laura Galli.

Nel frattempo i militari del nucleo investigativo e il servizio centrale di polizia del Ministero dell'Interno hanno intensificato i contatti con la polizia francese per farsi consegnare il cugino Ikram Ijaz, arrestato oltre confine mentre lo scorso 30 maggio mentre era diretto a Barcellona. Si stringono dunque i tempi per ottenere l'estradizione. Proseguono le ricerche degli altri indagati in collaborazione con la polizia di Francia, Spagna, Svizzera, Belgio e Regno Unito. Gli inquirenti ritengono che lo zio si trovi in Europa mentre i genitori di Saman sono tornati in Pakistan.

