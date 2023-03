Saman Abbas, gli ultimi istanti: "È caduta nella trappola per far cessare le minacce al fidanzato Saqib"

Reggio Emilia, 20 marzo 2023 – ”La cosa che non si è capita, in generale, è che questo prima di essere un omicidio è una grande storia di amore". Barbara Iannuccelli è l’avvocatessa che oggi rappresenta – assieme al collega Claudio Falleti – il fidanzato di Saman Saqib Ayub, parte civile nel processo per il delitto della giovane di Novellara. Parla di queste nuove immagini, che emergono dai cellulari sequestrati al ragazzo e allo zio Danish, mostrate in tv da Quarto Grado. Foto e video che descrivono una ragazza felice, innamorata, bellissima. Processo Saman Abbas, chiesto sconto pena per zio e cugino Saman Abbas, senza velo, durante la sua permanenza nella comunità di Bologna Avvocato, Saman aveva già denunciato di essere in pericolo. Qualcosa non ha funzionato? "Si cerca di spostare il baricentro su negligenze asserite delle istituzioni. La cosa che non si è capita, invece, è che Saman era stata convinta dalla mamma che se fosse tornata a casa tutto sarebbe stato accettato, le minacce contro genitori di Saqib in Pakistan sarebbero cessate. Tanto che lei non avverte il pericolo". È caduta in un tranello della madre, dunque? "Esattamente. Saman rimase lì, nella casa di Novellara, dieci giorni prima di...