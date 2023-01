Saman, altri due periti per analizzare i resti

Servirà l’apporto di altri due esperti per concludere le analisi sui resti di Saman. La Corte di assise di Reggio ha infatti nominato altri due periti nell’ambito degli accertamenti sulla morte della 18enne pakistana che si presume essere stata uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.

Si tratta di un genetista forense, Roberto Giuffrida del gabinetto di polizia scientifica di Milano, profilo di grande esperienza, che ha lavorato anch’egli – come Cristina Cattaneo – al caso di Yara Gambirasio a Brembate, analizzando anche il Dna del condannato Massimo Bossetti. E l’anatomopatologo Biagio Leone, dell’Università di Milano Bicocca e dell’ospedale San Gerardo di Monza. Affiancheranno i super periti – nominati dalla Corte il 23 novembre scorso – Dominic Salsarola e appunto la Cattaneo, che hanno già avviato gli esami sui resti ritrovati il 18 novembre 2022 in un casolare diroccato, a settecento metri dall’abitazione degli Abbas. Il conferimento dell’incarico ai due esperti consulenti, avverrà on un’udienza – come da prassi giudiziaria – fissata per lunedì intribunale a Reggio.

Per il presunto omicidio della giovane, probabilmente strangolata – dopo le risultanze scientifiche della rottura dell’osso ioide del collo, emerse pochi giorni fa – sono imputate cinque persone nel processo che prenderà il via in dibattimento il prossimo 10 febbraio: i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, accusati dalla Procura reggiana e dai carabinieri. La madre Nazia è ancora latitante, il padre è stato arrestato in Pakistan e l’Italia ne ha chiesto l’estradizione, mentre gli altri tre sono in carcere a Reggio Emilia. Shabbar era comparso a Islamabad qualche giorno fa per l’udienza che avrebbe dovuto decidere le sorti sull’estradizione, ma è stata nuovamente rinviata – per la quinta volta – al prossimo giovedì. L’Italia non ha alcun accordo bilaterale col Pakistan, ma la diplomazia è al lavoro per ottenere l’estradizione di cortesia. Ma è una corsa contro il tempo: per la legge pakistana, dopo due mesi dall’arresto, scadono i termini per concederla.