Saman, salta l’udienza sulla cauzione per liberare il padre Shabbar Abbas

Shabbar Abbas, padre di Saman, uccisa nelle campagne di Novellara: in Pakistan ha fatto richiesta di essere liberato su cauzione

Bologna, 2 marzo 2023 - Salta l'udienza a Islamabad per il padre di Saman, Shabbar Abbas, in cui si doveva discutere della liberazione su cauzione chiesta dalla difesa. Tutto rimandato di una settimana, al 9 marzo, quando era già stata fissata un'udienza per l'estradizione dell'uomo in Italia.



Il dato curioso è che il magistrato, secondo quanto si apprende, ha rinviato l'incontro perché è dovuto intervenire in un sopralluogo sul crollo di un ponte in un cantiere in costruzione, verificatosi appunto stamattina.

Rispetto alle accuse del padre di Saman al fidanzato, il ragazzo aveva risposto con grande fermezza: “Stupidaggini da querela, venga qui a difendersi”



A questo punto bisogna aspettare il 9 marzo per continuare a parlare della richiesta di estradizione dell'Italia per il padre della 18enne, arrestato a metà novembre e accusato dalla Procura di Reggio Emilia dell'omicidio della figlia.