Saman come simbolo universale. L’accusa: "Ergastolo ai genitori. Trent’anni a zio e cugini"

di Alessandra

Codeluppi

La Procura ha chiesto la pena massima – ovvero l’ergastolo – per i genitori di Saman, il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen, accusati in concorso con lo zio e i due cugini della morte della loro figlia 18enne a Novellara, dopo la mezzanotte del primo maggio. La coppia – lui è processato a Reggio, lei tuttora latitante – deve rispondere di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e di aver commesso il fatto verso una discendente. Il reato è stato messo in continuazione con quello della soppressione di cadavere. Per loro è stato chiesto anche l’isolamento diurno per 2 anni.

È questa la domanda formulata ieri sera alle 19.30 dal pm Laura Galli, al termine della requisitoria-fiume iniziata al mattino dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Per lo zio Danish Hasnain, accusato di omicidio pluriaggravato sono stati chiesti 30 anni e il riconoscimento delle attenuanti generiche, "vista collaborazione per far trovare il cadavere della vittima".

Chiesti 30 anni per l’omicidio anche per i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. Chiesta invece l’assoluzione per tutti dall’accusa di sequestro di persona ("non si puo ritenere che vi sia stata sottrazione di libertà tale da sostenere il reato"). Sulle richieste di generiche della procura ha polemizzato l’avvocato Barbara Iannuccelli, parte civile per Ayub Saqib, fidanzato di Saman: "La valutazione della condotta degli imputati spetta al tribunale, la Procura doveva chiedere l’ergastolo per tutti. Siamo increduli".

LA REQUISITORIA

Una donna strappata troppo presto al suo tempo, e finita nella dimensione eterna del senza tempo, dove vivono coloro che i popoli elevano a eroi e a simboli. Nella sua requisitoria il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha descritto Saman come un personaggio della tragedia greca, lacerata da tensioni tra poli opposti. Parla di "enorme anelito alla vita". Di "contrasto col sistema di valori della famiglia di origine". Di una parabola estrema: "Perdita di dignità, disonore, trasgressione e repressione". Fino alla morte. Per Paci, Saman è un simbolo: esprime "la contraddizione universale tra libertà, desiderio di vita e repressione, autoritarismo. Ce lo disse lei stessa, quando fu sentita dai carabinieri: emergeva la sua grande sofferenza". La ragazza "aveva maturato l’idea di una condizione di vita diversa da quella che i genitori volevano imporle": ovvero le nozze combinate con un cugino più grande in Pakistan, presunto movente dell’omicidio. Parla di "forza destabilizzante che Saman esercitava tra i parenti". Cita le chat col promesso sposo in Pakistan: "Io non voglio sposarti". E lui: "Ma tu sei pazza, io non rompo questo fidanzamento per l’onore della mia famiglia, magari ci separiamo dopo". Eppure Saman - rimarca Paci - voleva solo vivere la sua vita, camminare mano nella mano per strada a Bologna, scambiare un bacio". Parole struggenti. Ma poi il procuratore richiama la violenza annicchilente della mafia: "Il contrasto tra ragioni di vita e il sistema familiare fa di Saman una figura universale. Lei ha osato sfidare il dominio della volontà in una famiglia viziata da pseudovalori". Richiama le storie di donne siciliane e calabresi uccise perché si ribellarono alle loro famiglie mafiose. Come Rosalia Pipitone, eliminata dal padre; Francesca Bellocco, ammazzata dal figlio; Maria Concetta Cacciola, "che ingerì acidò muriatico dopo aver destabilizzato la famiglia. Come Saman". Lei "voleva affermare condizioni di autonomia e indipendenza dai parenti": "La famiglia aveva la struttura di un clan, proprio - sostiene Paci - come le ‘ndrine calabresi". Responsabilità a parte, all’inizio il procuratore ha puntato il dito contro l’atteggiamento degli imputati: "Nessuno dei protagonisti, a partire dal padre, ha voluto degnare Saman di un’espressione di pietà, se non strumentale - ha tuonato -. Nessuno ha avuto un cedimento verso lo strazio compiuto sulla ragazza, un oltraggio alla vita: il più atroce, malvagio e aberrante delitto, commesso dai genitori verso la figlia, con la collaborazione nella fase programmatica e realizzativa dei due cugini e dello zio". Hasnain fece ritrovare il cadavere nella fossa di strada Reatino: "Dopo le sue dichiarazioni contraddittorie, è stata l’unica occasione in cui lui ha detto la verità". Poi Paci si è addentrato sui punti fondanti della ricostruzione accusatoria, sviluppati poi a lungo nel pomeriggio dal pm Galli. Ha attaccato alcune scelte difensive, ma non ha risparmiato neppure la propria visione critica rispetto alle decisioni prese di recente dalla Corte d’Assise, sia a proposito delle indagini preliminari sia sulla figura di Alì Haider. "Qui manca la prova regina relativa al momento in cui Saman viene uccisa e seppellita, ma vi sono una pluralità di elementi eterogenei, indipendenti dalla volontà dei protagonisti: una piattaforma inattaccabile che vogliamo offrire alla Corte per restituire giustizia a questa ragazza".