Saman, depositati i ricorsi. Il fratello contro i parenti: avviato il pignoramento

I legali di Alì Haider, fratello di Saman Abbas, hanno avviato le azioni esecutive verso i beni di tutti e cinque i parenti imputati, tra cui i genitori, condannati in Appello per l’omicidio della 18enne pakistana avvenuto a Novellara poco dopo la mezzanotte del primo maggio 2021: un’azione volta a cercare di ottenere i 50mila euro di provvisionale decisi per lui in Appello. Il giovane, che oggi ha 20 anni, in primo grado non fu ritenuto credibile e fu sentito in qualità di testimone indagabile; la Corte di secondo grado ha invece ritenuto che lui, minorenne all’epoca, "abbia dato una ricostruzione coerente", rimarcandone "assoluta estraneità al piano". Tra i beni raggiunti dall’iniziativa, risulta anche una piccola somma sul conto corrente in carcere del padre Shabbar Abbas, detenuto nel carcere di Modena dove lui svolge lavori a turno. Nella stessa struttura penitenziaria di recente è stata trasferita anche la moglie Nazia Shaheen.

A breve scadranno i termini per presentare i ricorsi in Cassazione contro la sentenza di secondo grado emessa in aprile. La Corte d’Assise d’Appello presieduta da Domenico Pasquale Stigliano, aveva riformato quella di primo grado: i genitori Abbas e Shaheen sono stati condannati all’ergastolo non solo per l’omicidio ma anche per la soppressione di cadavere; sono state ritenute sussistenti pure le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. I cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, che in primo grado erano stati assolti, sono stati giudicati responsabili di omicidio e di soppressione, con premeditazione e motivi abietti e futili: anche per loro ergastolo. La pena allo zio Danish Hasnain, che un anno e mezzo dopo l’omicidio fece trovare il cadavere in una fossa, è stata innalzata da 14 a 22 anni. Hanno già depositato i ricorsi tre difese. Per il padre Shabbar si solleva la nullità dell’ordinanza (per mancanza di motivazioni) con cui il tribunale di secondo grado ha negato la perizia sul video che immortala gli ultimi momenti di vita di Saman: "Secondo la Procura, Shabbar tornò a casa con lo zainetto della figlia in mano; per il padre era invece un sacchetto con gli indumenti della moglie. Il nostro consulente sostiene che sia possibile fare una comparazione tra i due frame del video: secondo lui erano oggetti diversi", sostiene l’avvocato difensore Sheila Foti.

Altro aspetto importante su cui darà battaglia è la premeditazione: "Quest’aggravante è servita per sostenere la responsabilità dei cugini. In secondo grado, a differenza del primo, i giudici hanno ritenuto che i genitori non siano stati esecutori materiali del delitto, individuando invece lo zio e i cugini. Madre e padre avrebbero concorso nell’ideazione e dato un apporto materiale accompagnando la figlia nello stradello davanti a casa. Riteniamo che la sentenza d’Appello sia un coacervo di congetture, con aspetti presi in parte dal primo verdetto, illogici o contraddittori".

Anche per la moglie Nazia Shaheen, difesa dall’avvocato Simone Servillo, è stato depositato il ricorso. Stessa cosa per lo zio Danish Hasnain, assistito dall’avvocato Liborio Cataliotti: "Abbiamo sollevato l’eccezione di incostituzionalità sulla norma che nega l’abbreviato in questo caso". In primo grado, quando il tribunale fece cadere le aggravanti, lo zio potè fruire dello sconto di un terzo della pena dovuto alla sua precedente richiesta di rito abbreviato. Il legale ha anche chiesto di escludere "sia l’aggravante dei motivi abietti sia la premeditazione "condizionata": secondo la Corte di Bologna, il piano di morte verso Saman sorse in subordine alla condizione che lei manifestasse la volontà di andarsene da casa. Il legale ha anche contestato l’intero impianto della motivazione sulla ricostruzione "quanto al ruolo di Danish come esecutore".