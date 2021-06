di Alessandra Codeluppi La sera prima di sparire nel nulla, Saman Abbas avrebbe cercato di volare via, per l’ultima volta, dai genitori, dal matrimonio forzato che volevano imporle in Pakistan - mentre lei amava un altro giovane -, e anche dallo stile di vita tradizionalista da cui voleva affrancarsi. Ma, quella stessa sera, il 30 aprile, sarebbero stati i suoi affetti più stretti a spezzarle le ali per sempre, consegnandola alla morte. A rivelarlo è il fratello minore della 18enne, sentito dagli inquirenti coordinati dal pm Laura Galli: è lui a snocciolare i dettagli che gli investigatori considerano importanti per ipotizzare le responsabilità dell’omicidio a carico dei genitori, dei...

