Saman, estradizione farsa per il padre: altro rinvio. E il procuratore scrive al ministro Nordio

Novellara (Reggio Emilia), 21 gennaio 2023 – Una volta non c’era l’avvocato difensore; la volta successiva mancava il giudice. In un’altra udienza il giudice è cambiato; poi era assente un funzionario dell’agenzia investigativa pakistana.

Saman, un altro rinvio per il padre

Di nuovo, non si è presentato il legale del detenuto. E così via, fino ad arrivare a ieri: "impedimento del magistrato inquirente causato da altri impegni ufficiali". Tradotto: settimo rinvio consecutivo in due mesi, nell’iter che ormai sembra una farsa, per l’estradizione dal Pakistan all’Italia di Shabbar Abbas, il padre di Saman; l’uomo accusato dalla procura di Reggio Emilia di aver preso parte all’omicidio della figlia, la notte del 30 aprile 2021, nelle campagne di Novellara.

E con l’ennesimo buco nell’acqua cominciano a vacillare anche le speranze degli inquirenti di vedere il 46enne alla sbarra degli imputati il 10 febbraio, giorno di inizio del processo per la morte della giovane, davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia.

Così , il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha scritto nelle scorse ore al ministero della Giustizia, chiedendo di attivarsi formalmente per comprendere le ragioni di questo rinvii reiterati. Shabbar Abbas era stato arrestato il 15 novembre, su mandato di cattura internazionale, proprio per il delitto di Saman.

La polizia federale, aiutata dagli agenti locali del Punjab, lo aveva trovato in un blitz in cui – dicevano – era solo e non aveva opposto resistenza. Da lì in poi, le poche parole rimbalzate dal Pakistan all’Italia dell’uomo non sono state altro che tentativi di coprire la latitanza della moglie ("non cercatela, è già tornata in Europa") o vere e proprie menzogne per gettare ulteriore fumo sulla vicenda ("mia figlia è ancora viva"), giusto una manciata di giorni prima che il suo cadavere fosse ritrovato, grazie alle rivelazioni dello zio detenuto; era sepolto da metri di detriti, in un casolare diroccato a due passi dalla casa in cui vivevano nella Bassa reggiana.

Anche il suo avvocato, Khalid Mehmood, nei giorni scorsi ha dichiarato al telefono all’Ansa che "non ci sono al momento prove che colleghino l’imputato con il crimine" e che "tutte le prove fornite dall’accusa sono basate su dicerie, che non hanno valore di fronte alla legge". Nell’udienza, rimandata nuovamente al 24 gennaio, dovrebbero essere esaminati i documenti probatori forniti dall’Italia. Shabbar Abbas è accusato di aver ucciso la figlia la figlia diciottenne – che non voleva sottomettersi a un matrimonio forzato con un cugino scelto per lei dai genitori – in concorso con altri quattro familiari.

Rinviata a giudizio c’è la mamma di Saman, Nazia Shaheen, che era fuggita la notte dopo il delitto assieme al marito dall’aeroporto della Malpensa e della quale da allora si sono perse le tracce in Pakistan (forse spalleggiata da parentele ’forti’ nella polizia locale). Nel carcere della Pulce a Reggio Emilia, invece, in attesa del giudizio, ci sono gli altri tre parenti accusati dell’omicidio: lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (tutti e tre rintracciati in Europa negli scorsi mesi, mentre tentavano la fuga, e riportati in Italia). Tutti devono rispondere di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere.