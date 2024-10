Saman, fissato l’appello per il 27 febbraio

Prenderà il via il 27 febbraio 2025, oltre un anno dopo la conclusione del giudizio in primo grado, il processo in Corte di assise di appello a Bologna sull’omicidio di Saman Abbas, 18enne pachistana morta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e trovata sepolta in un casolare vicino a casa, a Novellara (Reggio Emilia), a novembre 2022. Imputati sono Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, genitori, condannati all’ergastolo dalla corte reggiana. La madre è stata estradata in Italia il 22 agosto e non ha partecipato al primo grado di giudizio, mentre il padre è stato consegnato dal Pakistan a processo in corso. Poi lo zio Danish Hasnain, 14 anni la sua condanna e infine i due cugini di Saman, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, accusati dalla Procura e dai carabinieri per aver agito in concorso con gli altri familiari, ma assolti e scarcerati a dicembre 2023.

Dopo la sua scomparsa ci sono state le ricerche, durate un anno e mezzo fino al ritrovamento del cadavere, in una fossa scavata nella terra, dentro un casolare diroccato a mezzo chilometro da casa. Lì dove tutti l’avevano cercata ma nessuno l’aveva trovata, nonostante l’impiego di uomini, risorse e sofisticati strumenti.

Ben prima però si era capito che la diciottenne non era solo sparita e le indagini dei carabinieri si erano concentrate sui familiari. Il primo maggio 2021, il giorno dopo il delitto, i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, erano volati in Pakistan. Entrambi sono poi stati trovati e arrestati dalla polizia locale, per essere estradati in Italia.