Reggio Emilia, 18 giugno 2021 - "E' stato lo zio a uccidere Saman", le prime conferme dal 16enne fratello della pakistana sparita, in tribunale a Reggio Emilia, in un'aula a porte chiuse. iniziato poco prima delle 10 l'incidente probatorio con l'audizione del fratello minorenne di Saman.

La testimonianza del minore è stata cristallizata, confermando quanto già aveva detto agli inquirenti sull'omicidio della sorella diciottenne. L'audizione protetta stamattina in tribunale davanti al gip a Reggio Emilia era cominciata alle 9.30 ed è durata poco più di due ore. Alla domanda dei giornalisti se il ragazzo cercasse di proteggere i suoi genitori, l'avvocato Lalla Gherpelli ha risposto di sì.

E per la prima volta, seppur a distanza e con le dovute misure di protezione, sono tornati a incrociarsi due figure chiave della vicenda, questa volta non più a Novellara ma nell’aula di un tribunale.

Saman Abbas, lo zio in Pakistan: "Uccidiamola o scappa" - Saman Abbas, sms trappola della madre: "Ti prego torna, faremo come vuoi tu"

Uno è appunto il 16enne fratello di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa e presunta vittima di un omicidio ordito dalla famiglia perché contraria al matrimonio combinato che volevano imporle: lui è il teste-chiave della Procura, il grande accusatore dello zio 33enne Hasnain Danish, che a suo dire ha ucciso la sorella per poi rifiutarsi di dirgli dov’era seppellita e che ha indicato il movente di questo delitto ordito, a quanto sta emergendo, da più parenti, tra cui i genitori della giovane. L’altro è Ikram Ijaz, 28enne cugino di Saman, finora l’unico fermato tra i cinque latitanti: bloccato in Francia, e immortalato nel video con le pale dietro la casa di Novellara, è stato estradato e ora è in custodia cautelare nel carcere di Reggio.

Davanti al gip Luca Ramponi, in presenza degli avvocati difensori dei cinque indagati, la sua versione dei fatti è stata cristallizzata, in modo anticipato durante la fase di indagini preliminari, come prova da portare poi a processo. Durante l’udienza sono state adottate particolari cautele per tutelare il 16enne. Pure il cugino della giovane scomparsa, Ijaz, ha seguito l’udienza videocollegato dal carcere.

"È un'indagine delicatissima. Trattandosi di un minore, le esigenze di tutela massima vanno ben oltre la difesa tecnica. Capirete il mio silenzio assoluto". Così l'avvocata Valeria Miari che stamattina ha assistito legalmente durante l'incidente probatorio il minore.

Il fratello di Saman era stato bloccato il 9 maggio a Ventimiglia dalla polizia di Stato insieme allo zio Hasnain, mentre si apprestavano a lasciare l’Italia: il 33enne, con permesso di soggiorno, era stato lasciato libero - su di lui non pendeva ancora il mandato di cattura -, mentre il 16enne, senza documenti, era stato condotto in una comunità per minori di Imperia: "Si è comportato in modo disciplinato e attento alle regole, ma è apparso molto spaventato a causa della situazione che viveva, assai più grande di lui - racconta Sonia Grassi, dirigente comunale dei servizi sociali di Imperia, facendo riferimento alla paura che il 16enne nutre verso la propria famiglia -. È stato seguito da un’assistente sociale e dallo psicologo: abbiamo garantito assistenza fino a quando, il 12 maggio, siamo stati contattati dai carabinieri di Novellara. Poi lui è stato affidato a un’altra comunità. Abbiamo cercato di dargli la massima serenità possibile. Per noi è stata un’esperienza importante sul piano umano e professionale".

Grassi ha anche detto che a Imperia il ragazzo non è mai fuggito, fatto accaduto invece un paio di settimane fa, per poi essere rintracciato dopo poche ore, da solo. Il responsabile della cooperativa che gestisce la comunità ligure, Alessandro Giullia, racconta l’attenzione dimostrata verso il ragazzino: "Solo dopo alcuni giorni abbiamo saputo dai carabinieri della vicenda che lo riguardava: loro ci hanno chiesto di presidiarlo e così l’intera notte prima di affidarlo a loro i nostri operatori l’hanno trascorsa vegliando su di lui".