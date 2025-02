Saman, sarà risentito il fratello. Nazia: “Sono innocente”

Reggio Emilia, 28 febbraio 2024 – Nessuna parola né uno sguardo, nemmeno un cenno di saluto tra i genitori di Saman Abbas, che si rivedono per la prima volta in Corte d’Appello per l’apertura del processo, ieri a Bologna.

Entrambi condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della figlia, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, entrambi con il volto nascosto – lui, Shabbar Abbas, dal cappuccio del giaccone, lei, Nazia Shaheen, da una mascherina chirurgica e addosso la lunga tunica tradizionale –, vengono fatti sedere in gabbie separate, l’una di fronte all’altra.

Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, attraversa il cortile della Corte di appello di Bologna, scortata dalla polizia penitenziaria (Ansa)

Lei resta col capo chino per tutto il tempo dell’udienza (quasi nove ore), il volto spesso tra le mani, ripiegata su se stessa.

Un mondo intero sembra separarla dal resto della famiglia, con cui si trova di nuovo nella stessa stanza dopo la lunga latitanza in Pakistan. Tanto che avanza la richiesta, tramite l’avvocato Simone Servillo, di avere un interprete personale. Richiesta negata dalla Corte.

L’interprete sarà unico per tutti e cinque gli imputati – oltre ai genitori, lo zio e i due cugini –, che sono quindi ’costretti’ a sedersi vicini, tra i banchi.

La madre di Saman resta sempre in silenzio, china su se stessa. All’improvviso però, attorno alle 17 – durante una pausa dovuta al ritiro della Corte – lei chiama a sé l’interprete, poco dopo arriva anche il suo legale, Simone Servillo, e iniziano a parlare. “Sono innocente, sono una mamma che non ha ucciso”, dichiara, e sarebbe disposta a dirlo anche in aula. Forse, più avanti, anche ad esporsi davanti ai media.

Lo zio Danish Hasnain scortato in aula da un agente della penitenziaria

Non è l’unica novità: ieri, in un’aula ’blindata’ (è stato vietato l’ingresso alle telecamere, a differenza di quanto avvenuto nel primo grado di giudizio), la Corte d’assise d’appello, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, ha deciso che sia riascoltato Ali Heider, il fratello di Saman (minorenne all’epoca dei fatti), sciogliendo così le riserve sulle richieste istruttorie della Procura generale.

Sarà sentito nella prossima udienza del 6 marzo, dietro un paravento o forse in videocollegamento: è tutto da decidere, si punta però a tutelarlo.

Il giovane in primo grado aveva testimoniato contro i familiari imputati, ma la Corte di Reggio aveva valutato come inattendibili molte sue dichiarazioni.

Stavolta, il ragazzo si troverà di fronte entrambi i genitori: la madre Nazia è stata infatti estradata dal Pakistan nell’agosto scorso e adesso partecipa al processo, mentre in primo grado era latitante.

“Il fratello di Saman ha fatto un percorso incredibile di maturazione e di affrancamento dalla propria cultura – commenta uno degli avvocati in aula, Barbara Iannuccelli, che assiste però il fidanzato di Saman, ieri assente –, sono molto emozionata. Il fratello è stato considerato indagabile, inattendibile, ma lui aveva soltanto 16 anni quando gli hanno ucciso davanti agli occhi la sorella. È l’unico testimone oculare, ora può cambiare davvero le sorti di questo processo e, vorrei sottolineare, questo ragazzo non ha nessun motivo al mondo di andare contro la propria famiglia. Perché dovrebbe farlo? È chiaro che dice la verità”. La testimonianza del fratello di Saman potrebbe rimettere tutto in discussione, anche sul piano della condanna dello zio (14 anni in primo grado), oltre che rimettere in discussione la posizione dei cugini di Saman, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, assolti in primo grado e a piede libero ma ora imputati in secondo grado.

“La variabile impazzita” di questo nuovo processo “sono le dichiarazioni degli imputati: Shabbar Abbas ha già parlato, la vera novità è la presenza in aula di Nazia – le parole di Liborio Cataliotti fuori dall’aula (l’avvocato assiste lo zio di Saman, Danish Hasnain) – che, non avendo partecipato al dibattimento di primo grado, sarebbe elemento dirompente e nuovo del processo”.

Il suo assistito “è l’unico imputato a trovarsi in una posizione ambivalente – prosegue Cataliotti –. Ha proposto appello chiedendo l’assoluzione e subisce anche l’appello della Procura che chiede di riapplicare le aggravanti disapplicate su mia richiesta in primo grado. Se fosse una partita di calcio si direbbe zero a zero, palla al centro, perché può succedere di tutto, da assoluzione fino all’ergastolo. Per gli altri la partita è diversa, ci sono due fronti contrapposti.

Shabbar e Nazia hanno fatto appello e per converso la Procura ha appellato avverso l’assoluzione degli altri due imputati”. Aggiunge che “le prove raccolte in primo grado sono ampiamente sufficienti, non credo sia necessario il rinnovo dell’istruttoria, ritengo ineccepibile la sentenza che pone un solo dubbio: se Danish sia arrivato prima dell’esecuzione dell’efferato omicidio o immediatamente dopo ed è un dubbio dichiaratamente irrisolto dalla sentenze e che secondo me può fare la differenza”.

Ammessa alla prossima udienza anche la visione del filmato realizzato dagli inquirenti, che la Procura generale chiede di acquisire agli atti. Si tratta di un video di circa 40 minuti che mette in sequenza le registrazioni del 29 e 30 aprile 2021, fatte in diversi momenti e da più telecamere, così da restituire una visione di insieme delle mosse degli imputati nelle ultime ore di vita di Saman. Dopo averlo visionato, si deciderà se sarà utilizzabile e dopo l’udienza del 6 si prenderanno in esame anche le altre richieste istruttorie fatte dalle parti.

Presenti ieri in aula anche l’ex sindaco di Novellara, Elena Carletti, e l’attuale primo cittadino del paese Simone Zarantonello.