Omicidio di Saman, i genitori in aula. È guerra sui filmati

Reggio Emilia, 25 febbraio 2025 – Diedero la vita a una figlia; ora sono accusati di avergliela tolta e per questo sono stati condannati all’ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia. Lei, Saman Abbas, 18 anni, pakistana sul passaporto ma “italian girl”, come si definiva, nel cuore, fu strozzata nella notte del primo maggio 2021 e poi seppellita in una profonda buca nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia), a pochi passi da casa, insieme ai suoi sogni di libertà. Un assassinio per il quale giovedì sono chiamati a rispondere davanti alla Corte d’Assise d’Appello a Bologna cinque parenti stretti. In primis il papà Shabbar Abbas e la mamma Nazia Shaheen: “Accompagnarono la loro figlia a morire – scrissero i giudici sul loro andirivieni ripreso dalle telecamere –. E non si può escludere che sia stata la madre l’esecutrice materiale”.

Per la prima volta dopo mesi, i genitori si rivedranno in tribunale a Bologna, dove inizierà il processo di secondo grado. Sfilerà anche lo zio Danish Hasnain, ritenuto responsabile a sua volta dell’omicidio e, lui solo, della soppressione del cadavere che fece ritrovare: è stato condannato a 14 anni. La caduta, per tutti, delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti fece scattare lo sconto del rito abbreviato da lui richiesto. Poi i due cugini, in primo grado assolti da tutte le accuse, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. La sentenza è stata impugnata dalla Procura, dai tre condannati e da Alì Haider, il fratello di Saman costituito parte civile: lui, che ha appena compiuto 20 anni, fu ritenuto inattendibile e indagabile dal tribunale, mentre per la Procura è vittima del pesante clima familiare e va risentito come teste vulnerabile, così come altri testimoni.

Dal Pakistan dapprima fu estradato in Italia il padre Shabbar, e poi, nell’agosto 2024, la moglie Nazia. Da quando lei è in Italia, in carcere, il marito ha chiesto di poterla incontrare o di telefonarle, ma i giudici di Bologna hanno respinto. Lui “non si sente responsabile di ciò che accadde alla figlia. ogni volta che parla di lei piange”, dichiara l’avvocato Sheila Foti, difensore di Abbas, che annuncia ulteriori “dichiarazioni spontanee”. Ha chiesto una perizia sui filmati e depositato una consulenza informatica; pure la Procura ha fatto una nuova ricostruzione digitale unendo i video. La madre, assistita dall’avvocato Simone Servillo, potrebbe raccontare la propria versione, per la quale vi è molta attesa. Per Danish Hasnain, l’avvocato Liborio Cataliotti darà battaglia sul concorso morale. Dopo l’assoluzione il cugino Ijaz ha lavorato come aiuto cuoco; lui e Nomanulhaq, difesi rispettivamente dagli avvocati Mariagrazia Petrelli e Luigi Scarcella, punteranno sulla conferma del primo verdetto.