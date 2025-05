Saman, il plauso ai militari: "Esempio di eccellenza"

Parole di elogio e di plauso per il lavoro di indagine svolto dai carabinieri per il caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa tra il 30 aprile a il primo maggio 2021 a Novellara, ad opera dei suoi stessi familiari. Elogio e plauso arrivati dal ministro Eugenia Roccella in occasione della presentazione del libro ’Il delitto di Saman Abbas’ di Giammarco Menga, avvenuta a Roma, nella sala Nassirya del Senato. All’evento, come relatore, c’era anche il maggiore Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri reggiani, il quale ha illustrato le articolate e complesse attività investigative che hanno condotto all’individuazione e all’arresto dei responsabili dell’omicidio della giovane.

Le parole di elogio del Ministro sono giunte al termine dell’intervento, in cui ha sottolineato il grande impegno e la professionalità dimostrata dal maggiore Pallante e dai carabinieri reggiani. Il Ministro ha evidenziato il valore del lavoro svolto, esprimendo l’auspicio che questa attività investigativa riceva un adeguato riconoscimento istituzionale.

Roccella ha infatti sottolineato come il loro operato "rappresenti un esempio di eccellenza e dedizione nella lotta contro la violenza di genere". Nel suo intervento, il Ministro ha anche ribadito l’importanza di procedere rapidamente con l’approvazione del disegno di legge sul femminicidio, avviato proprio alla luce del caso di Saman Abbas. Il testo, già approvato alla Camera dei Deputati, è ora in Commissione giustizia del Senato e attende il passaggio successivo per essere definitivamente approvato e trasformato in legge. Presenti all’incontro anche i rappresentanti nazionali del sindacato Sim Carabinieri, tra i quali il segretario generale aggiunto Riccardo Monti e il segretario nazionale Antonio Pirisi, in forza proprio al comando reggiano. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul delitto di Novellara.

Antonio Lecci