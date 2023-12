Saman, la condanna. Fine pena mai per i genitori. Allo zio 14 anni

Una pena senza tempo. Ergastolo. La parola che toglie il fiato, così come il fiato fu tolto a Saman. La condanna più dura è risuonata ieri alle 18.10 in tribunale per i genitori di Saman Abbas, il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen, ancora latitante. Ritenuti entrambi responsabili insieme allo zio Danish Hasnain della sua morte, dovuta ad asfissia per rottura dell’osso ioide. Mentre i due cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanhulaq sono stati assolti da tutte le accuse. E rimessi in libertà. Prima della camera di consiglio, durata cinque ore, facendo dichiarazioni spontanee, il papà aveva detto: "Mai i genitori pensano il male per i loro figli". Ma secondo la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Michela Caputo e i membri popolari, non è così: ritiene che la coppia abbia ucciso la 18enne di Novellara. E per loro, che hanno anche il figlio Alì Haider, viene dichiarata decaduta la responsabilità genitoriale. La pena finale è la stessa chiesta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci e dal pubblico ministero Laura Galli. Ma cadono, a differenza di quanto da loro domandato, due aggravanti su tre. Ovvero la premeditazione: non fu dunque una morte pianificata, secondo i giudici. E i futili motivi, che la Procura indicava nell’opposizione di Saman alle nozze combinate, nel fatto di aver scelto il fidanzato Ayub Saqib non voluto dalla famiglia di lei e di non voler vivere secondo i dettami musulmani e pakistani. È rimasta in piedi solo l’aggravante di aver colpito la discendente, di per sé sufficiente per l’ergastolo. Lo zio Hasnain è stato dichiarato responsabile per l’omicidio e anche, l’unico tra tutti, per la soppressione di cadavere e condannato però a 14 anni. Per lui sono state escluse tutte le aggravanti contestate (le stesse formulate per i genitori, esclusa ovviamente aver ucciso la figlia) ma concesse le attenuanti generiche. In udienza preliminare per lui era stato chiesto il rito abbreviato, che permette lo sconto di un terzo di pena, ma la domanda era stata rigettata viste le aggravanti formulate. Ma la loro totale caduta all’esito del dibattimento ha fatto sì che per Hasnain potesse ritornare in vigore il ‘taglio’: con la continuazione tra i reati, da 21 anni si è passati a 14. Per la soppressione del corpo, che fece ritrovare in via Reatino a Novellara, lui è stato ritenuto il solo autore: su questo gli altri quattro sono stati tutti assolti. Per Danish la Procura aveva invece chiesto 26 anni, con generiche equivalenti alle aggravanti, in virtù della collaborazione con gli inquirenti per far scoprire il cadavere. Niente sequestro di persona, come chiesto dalla Procura, per tutti e cinque, "perché il fatto non sussiste". I due cugini Ijaz e Nomanhulaq sono stati assolti da tutte le accuse, cioè omicidio e soppressione di cadavere: secondo i giudici "non hanno commesso il fatto". Per loro è stata disposta l’immediata liberazione: quindi escono dal carcere, dov’erano stati portati dopo la cattura avvenuta all’estero in stato di latitanza, per Ijaz in Francia, per Nomanulhaq in Spagna. Anche per loro la Procura aveva chiesto 26 anni evidenziando la giovane età e il rapporto di rispetto, cioè di sudditanza, verso i parenti Abbas e Hasnain. Un verdetto che i due cugini hanno accolto sciogliendosi in lacrime, affiancati dai loro avvocati difensori Luigi Scarcella e Mariagrazia Petrelli.