Saman, l’Appello. Il padre vuole parlare. Nuova perizia video

Domani, per la prima volta dopo mesi, i genitori di Saman Abbas si rivedranno in tribunale a Bologna, dove inizierà il processo di secondo grado per loro e altri tre familiari. Lei, 18 anni, pakistana, fu strozzata nella notte del primo maggio 2021 e poi seppellita in una profonda buca nelle campagne di Novellara, a pochi passi da casa, insieme ai suoi sogni di libertà. Un assassinio per il quale domani sono chiamati a rispondere davanti alla Corte d’Assise d’Appello a Bologna cinque parenti stretti. In primis il papà Shabbar Abbas e la mamma Nazia Shaheen: "Accompagnarono la loro figlia a morire – scrissero i giudici di primo grado sul loro andirivieni ripreso dalle telecamere –. E non si può escludere che sia stata la madre l’esecutrice materiale".

Sfilerà anche lo zio Danish Hasnain, ritenuto responsabile a sua volta dell’omicidio e, lui solo, della soppressione del cadavere che fece ritrovare, e condannato a 14 anni: la caduta, per tutti, delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti, fece scattare lo sconto del rito abbreviato da lui richiesto. Poi i due cugini, in primo grado assolti da tutte le accuse, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq.

LA SENTENZA

La sentenza è stata impugnata dalla Procura, dai tre condannati e da Alì Haider, il fratello di Saman costituito parte civile: lui, che ha appena compiuto 20 anni, fu ritenuto inattendibile e indagabile dal tribunale, mentre per il procuratore capo Calogero Gaetano Paci e il pubblico ministero Maria Rita Pantani è vittima del pesante clima familiare e va risentito come teste vulnerabile, così come altri testimoni. Pure la Procura generale di Bologna ha depositato motivi aggiunti, chiedendo di risentire anche l’archeologo forense Dominic Salsarola, che fu nominato perito in primo grado.

I GENITORI

Dal Pakistan dapprima fu estradato in Italia il padre Shabbar, e poi, nell’agosto 2024, la moglie Nazia. Da quando lei è in Italia, in carcere, il marito ha chiesto di poterla incontrare o di telefonarle, ma i giudici di Bologna hanno respinto. Lui "non si sente responsabile di ciò che accadde alla figlia: ogni volta che parla di lei piange", afferma l’avvocato Sheila Foti, difensore di Abbas, che annuncia ulteriori "dichiarazioni spontanee". Ha chiesto una perizia sui filmati della notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e depositato una consulenza informatica di parte redatta da Paolo Dal Checco: "Lo specialista ha concluso che l’oggetto portato in mano da Shabbar non è lo zaino che aveva poco prima Saman. Nella sentenza, poi, si ipotizzava che a un certo punto il padre avesse dato a Nazia i documenti di Saman: l’immagine non è chiara, dunque non lo si può sostenere e non è detto neppure che vi sia stato un passaggio di mano". Pure la Procura ha creato una nuova ricostruzione digitale, unendo i video dell’azienda agricola Bartoli e della famiglia Iemmi.

LA VERSIONE DI NAZIA

La madre, assistita dall’avvocato Simone Servillo, potrebbe raccontare la propria versione, per la quale vi è molta attesa: in passato, attraverso il suo legale pakistano, al Carlino disse di essere innocente e accusò il fratellastro di Shabbar di aver detto falsità. Per quest’ultimo, Danish Hasnain, l’avvocato Liborio Cataliotti darà battaglia su un singolo aspetto: "Condivido la sentenza di primo grado quasi del tutto. Non sono d’accordo sul concorso morale attribuito al mio assistito, quando si dice che lui rispose alle chiamate del fratello prima della mezzanotte del 30 aprile. Io credo che lui sia arrivato dopo l’omicidio: quale interesse avrebbe avuto nel far trovare il cadavere di Saman?".

IL CUGINO FA IL CUOCO

Dopo l’assoluzione il cugino Ijaz ha lavorato come aiuto cuoco; lui e Nomanulhaq, difesi rispettivamente dagli avvocati Mariagrazia Petrelli e Luigi Scarcella, punteranno sulla conferma del primo verdetto: "Resto ferma sull’innocenza del mio assistito – dichiara Petrelli –. Sono convinta che gli appelli presentati dalla pubblica accusa e da Haider non scalfiranno l’impianto della Corte d’Assise". Il Comune di Novellara si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Nicola Termanini: "Ci sono tutti i presupposti sia normativi sia fattuali affinché la Corte d’Assise d’Appello proceda alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che consentirebbe una rilettura di diversi passaggi della sentenza di primo grado".

IL SINDACO DI NOVELLARA

Dalla terra che gravò su Saman è intanto germogliato il fiore di una nuova consapevolezza. "Seguiamo il caso con interesse di comunità e cerchiamo di affiancare il pubblico ministero perché si renda giustizia a Saman – dichiara Simone Zarantonello, sindaco di Novellara –. Abbiamo istituito un fondo Saman e organizzato tante iniziative: stiamo proseguendo le azioni intraprese in passato, focalizzandoci anche su corsi di formazione per escludere idee e una mentalità che non vanno bene e su un percorso di cittadinanza non solo per gli stranieri, ma per tutti e che deve comprendere anche insegnanti, servizi sociali e forze dell’ordine".