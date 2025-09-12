Saman, le motivazioni dell’Appello. Riconosciuta credibilità di Saqib

La sentenza di secondo grado ha riconosciuto una credibilità anche ad Ayub Saqib, all’epoca dei fatti fidanzato di Saman Abbas, non gradito alla famiglia di lei. Quest’ultimo si era costituito parte civile, ma al termine del processo reggiano non gli era stato riconosciuto alcun risarcimento a fronte di una serie di falsità che gli erano state attribuite e di comportamenti "interessati" e comunque contraddittori con l’idea del grande amore da lui nutrito verso Saman.

Ad esempio era emerso che lui, nel periodo in cui Saman fu uccisa, aveva in contemporanea un’altra relazione: tantissimi i messaggi scambiati con quella giovane.

Saqib non ha impugnato la sentenza di primo grado, a differenza di Alì Haider, il fratello di Saman pure lui parte civile dapprima non risarcita e ora invece ritenuta credibile dai giudici di Appello che gli hanno riconosciuto una provvisionale di 50mila euro.

Il tribunale di secondo grado ha restituito comunque attendibilità anche a Saqib su alcune circostanze. Ad esempio, il tribunale reggiano aveva sostenuto che sulle minacce telefoniche ricevute da Shabbar Abbas e quelle provenienti da Nazia Shaheen e Danish Hasnain tramite instagram non ci fossero riscontri esterni alle dichiarazioni di Saqib, che non ne aveva neppure parlato in fase di indagine. Mentre sul video inviato a Saqib dal fratello in Pakistan, dove il padre di Saman incontrò a fine gennaio 2021 i suoi parenti, non emergevano le minacce, ma si vedevano solo tre persone che parlavano tra loro. Per i giudici di Bologna, è invece "irragionevole" ipotizzare che lui abbia inventato un incontro tra i genitori di Saman, che si trovavano effettivamente in Pakistan, e la sua famiglia, "circostanza che poteva essergli stata a riferita solo da lei".

Ed è irragionevole pensare per la Corte d’Assise d’Appello, anche che Saqib abbia deciso di acquisire i dati dei parenti della ragazza e poi di sporgere denuncia in Italia "senza che Saman lo avesse compulsato". Per i giudici "l’assenza di prove non è sufficiente a negare rilevanza al testimone", cioè Saqib, "perché comunque esprime il profondo disagio dei due giovani a fronte della mancata accettazione del loro rapporto".

Lo stesso Shabbar Abbas, durante le dichiarazioni spontanee nel secondo processo, manifestò contrarietà alla loro storia dichiarando di aver chiesto ai coimputati di picchiare Saqib perché interrompesse i rapporti con Saman ( lo riferì anche nel dibattimento reggiano): "Erano tutti arrabbiati per l’atteggiamento che Saqib aveva assunto caricando sempre video di nostra figlia sui social e in particolare dopo che io ero stato in Pakistan per parlare coi suoi familiari per poter trovare il modo di sposarli e loro non erano stati d’accordo – ha detto quest’anno in aula Shabbar –. Soprattutto dopo questo non aveva motivo di continuare a caricare questi video sui social. Volevamo cercare di spiegargli che stava sbagliando ed eventualmente picchiarlo o minacciarlo per fargli capire che non doveva più fare quest’utilizzo della figlia".

Per i giudici "ulteriore riscontro alla premeditazione" è l’audio inviato da Saman a Saqib il 27 aprile 2021, dove lei gli dice di sver sentito un messaggio vocale mandato alla madre Nazia da uno zio materno; quest’ultimo diceva che ora che la ragazza era tornata a casa avrebbero dovuto finire il lavoro altrimenti sarebbe scappata di nuovo. Saqib chiese a Saman cosa si intendesse, lei rispose che si diceva di ucciderla. Poi Saman chiese alla madre, che l’aveva rassicurata dicendo che non stavano parlando di lei ma di un’altra ragazza scappata dal Pakistan. Su questo fatto, secondo il tribunale reggiano non vi era riscontro dell’invio del vocale e poi Saman ne aveva parlato solo a Saqib, al quale aveva raccontato molte altre cose non vere, e non al fratello e all’educatrice della comunità di Bologna.

Per la Corte d’Assise d’Appello, invece, il narrato di Saman "è genuino e supporta la progettazione dell’omicidio: dopo tre giorni lei fu uccisa dai familiari, madre compresa".

