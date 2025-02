Saman, oggi il via al secondo grado. In aula il film delle sue ultime ore

Gli spezzoni di video sugli ultimi giorni di vita di Saman Abbas, presi dalle telecamere dell’azienda agricola Bartoli di Novellara, dove lei viveva, e dalla vicina casa Iemmi, diventano una sorta di ‘film’. I carabinieri del nucleo investigativo hanno realizzato infatti un nuovo elaborato dando una scansione cronologica alle riprese fatte dalla videosorveglianza nel periodo di fine aprile 2021. Il dvd è stato depositato dalla Procura reggiana, che ha impugnato la sentenza sull’omicidio della 18enne pakistana: stamattina davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna prenderà il via il processo di secondo grado a carico dei genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, condannati all’ergastolo, lo zio Danish Hasnain, che ha avuto una pena di 14 anni, i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, entrambi assolti. Devono rispondere della morte di Saman, uccisa il primo maggio 2021 e seppellita sotto terra in un rudere a pochi passi da casa. Riprendendo le argomentazioni esposte nel ricorso del procuratore capo Calogero Gaetano Paci e del pubblico ministero Maria Rita Pantani, i carabinieri hanno fatto una ricostruzione dei filmati che cattura i movimenti delle persone in ordine cronologico, concentrandosi sui giorni dopo il rientro a casa di Saman, il 29 aprile - quando i due cugini e lo zio, secondo gli inquirenti, avrebbero scavato la buca - e poi alla notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, quando avvenne l’omicidio. La difesa del padre ha chiesto che la Corte d’Assise d’Appello disponga una perizia sui filmati della notte del 30 aprile; ha anche depositato una consulenza informatica di parte sempre sui video.

È stata prodotta dalla Procura reggiana anche una relazione stilata dall’Arpa sulle condizioni meteorologiche di quei giorni: al centro della contesa, in particolare, il clima del 29 aprile. Secondo le difese, e anche la Corte di primo grado, il trio andò a chiudere le 300 serre scoperte dal maltempo, mentre per la Procura non c’era cattivo tempo. Gli inquirenti hanno poi chiesto di risentire il fratello di Saman come testimone vulnerabile (facendo decadere la sua posizione di teste assistito), il venditore dei biglietti aerei per il Pakistan ai genitori di Saman e due carabinieri. Anche il sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi ha depositato motivi aggiunti, domandando di riascoltare l’archeologo forense Dominic Salsarola. Oggi in aula, dopo la verifica delle notifiche, se non ci saranno intoppi la parola andrà al giudice che relazionerà sull’omicidio e poi alle parti per discutere sulle richieste istruttorie.

Alessandra Codeluppi