Saman, oggi il processo: saranno interrogati i familiari imputati per il femminicidio

Reggio Emilia, 14 luglio 2023 – Il Pakistan collabora con l’Italia per l’estradizione di Shabbar Abbas – il padre di Saman, accusato di aver ucciso con altri quattro familiari la 18enne a Novellara nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 – ma non c’è reciprocità da parte italiana rispetto alle richieste d’estradizione di "50 persone che hanno commesso omicidi in Pakistan".

L’ha affermato ieri l’ambasciatore pakistano Ali Javed in una replica al termine del Forum sulle libertà religiose che si è tenuto a Palazzo Chigi a Roma.

"Se c’è un crimine commesso come quello commesso da un padre in Italia, da un uomo pachistano, è un crimine e io condanno questo crimine in tutte le piattaforme che posso. Nessuno nel mio Paese sostiene un crimine del genere: noi amiamo le donne, noi le rispettiamo, noi non vogliamo ferirle, noi non le vogliamo uccidere", ha detto il diplomatico.

"L’Italia vuole l’estradizione di quell’uomo, perché il crimine è stato commesso qui in Italia. Ma quell’uomo è fuggito in Pakistan. È mio dovere operare col governo italiano per l’estradizione. Non c’è un trattato d’estradizione, ma noi rispettiamo la nostra amicizia", ha assicurato Javed.

"Ma io – ha puntualizzato – posso fornirvi una lista di circa 50 persone ricercate dal Pakistan, che hanno commesso assassinii in Pakistan, e che sono scappati in Italia. Se voi chiedete con una mano dovreste essere in grado di dare con l’altra mano. È così che il mondo funziona".

Intanto, mentre si attende la decisione del governo pakistano proprio in merito all’estradizione di Shabbar (dopo il parere positivo del giudice arrivato proprio nei giorni scorsi) oggi riprende il processo per l’omicidio della giovane davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Reggio Emilia.

In programma, nell’udienza di oggi, c’è l’esame degli imputati.

Alla sbarra, accusati di aver ucciso la ragazza che si era ribellata a un matrimonio forzato in Pakistan con un cugino i genitori Shabbar Abbas (in collegamento video dal Pakistan) e Nazia Shaheen (ancora latitante), lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz.