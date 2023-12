Saman Abbas, il giorno della sentenza. “Danish non ha mai confessato il delitto”

09:48

"Danish non ha mai confessato il delitto"

Lo ha detto avvocato Liborio Cataliotti, legale dello zio di Saman, Danish Hasnain, nelle repliche in corso nel processo per l'omicidio di Saman. "Questa confessione di cui si è parlato non esiste - ha affermato - . Quando Danish parla alla moglie di un "lavoro fatto bene" non dice di averlo fatto lui ma, come sostiene il perito, la sua è un'affermazione impersonale. La traduzione giusta è: 'E' stato fatto bene il lavoro'. Quindi il valore probatorio di queste parole è pari a zero". Cataliottti ha anche fatto riferimento a "ipotesi alternative" rispetto a quella della Procura che ha individuato in Danish l'uomo che avrebbe strozzato la ragazza.