Saman, oggi si ritorna in aula Ma senza Shabbar in video

Riprende stamattina davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Reggio, il processo per l’omicidio della 18enne Saman Abbas. In programma in aula l’escussione di altri testimoni dell’accusa, mentre non ci sarà ancora il videocollegamento dal Pakistan col padre della ragazza, Shabbar (in carcere a Islamabad), uno dei cinque imputati insieme alla madre Nazia Shaheen (ancora latitante), lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz (tutti e tre in cella a Reggio). Da capire se oggi sarà effettuato il sopralluogo dei giudici assieme agli avvocati difensori e delle parti civili nell’abitazione di Novellara dove Saman viveva con la famiglia.

Intanto due giorni fa al Senato è stato approvato ieri un subemendamento di Forza Italia al “Decreto Cutro” che riprende in toto la proposta di legge cosiddetta “Saman“ della deputata del M5s Stefania Ascari. Lo fa sapere la stessa parlamentare pentastellata che, dopo la scomparsa della 18enne, elaborò un testo di legge per rilasciare il permesso di soggiorno a tutte le vittime di induzione o costrizione al matrimonio. "Al centrodestra e, in particolare a Forza Italia, suggerisco di continuare pure a rubare le idee del M5s, se non sono in grado di produrne di migliori, – commenta Ascari – Si prendano anche i meriti di questo spiraglio di luce nel mucchio di disastri che stanno creando. A me interessa che la legge Saman venga approvata e che tutte le Saman d’Italia siano tutelate".