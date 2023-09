Saman, oggi il padre sarà in aula: "Volevo tornare, ma ho avuto paura"

Novellara, 8 settembre 2023 – “Non ho mai neppure pensato di uccidere mia figlia. Ma se mai avessi deciso di farlo, non avrei certo agito a casa, davanti alle telecamere. Lo avrei fatto in Pakistan".

Per la prima volta dal primo maggio 2021, data della scomparsa di Saman, suo padre Shabbar Abbas si ritroverà oggi insieme agli altri parenti come lui imputati per l’omicidio della figlia.

Accadrà stamattina davanti alla Corte d’Assise, per la ripresa del processo: un’udienza per la quale, dopo la sua estradizione dal Pakistan, vi è grande attesa.

Intanto Abbas ieri ha di nuovo incontrato in carcere a Modena i suoi avvocati difensori Simone Servillo ed Enrico Della Capanna, coi quali ha dialogato ancora sulle dichiarazioni rese dal figlio e da suo fratello Danish Hasnain.

Shabbar Abbas ha ribadito che quest’ultimo non dormì a casa sua la notte del 30 aprile 2021 e ha detto che neppure i cugini Ikram Ijaz e Nomanukah Nomanulhaq si fermarono (al contrario di quanto riferito dal figlio). Ha poi smentito il ritratto di lui emerso in passato, cioè quello di una persona ricca e influente in Pakistan, dove avrebbe anche ucciso persone.

“La mia famiglia era povera, io venni in Italia 15 anni fa: ho mantenuto la mia famiglia in Pakistan e inviato soldi a mio padre perché riparasse la propria casa". Ha sminuito il ruolo del fratello della moglie Nazia Shaheen: "È un poliziotto sì, ma non di alto grado".

Ha negato che Hasnain e i parenti Irfan Amjad e Fakhar Zaman (non imputati) abbiano fatto riunioni per parlare di come uccidere Saman. Ha detto di non aver costretto la figlia a fidanzarsi col cugino in Pakistan: "Lei era d’accordo, poi cambiò idea". E ha detto che nel suo Paese le nozze tra cugini sono frequenti, ma che la tradizione non è un obbligo.

Sulla fuga in Pakistan, riferisce che voleva tornare il 6 giugno 2021, ma che dopo l’onda di accuse sui media ha pensato di rimanere là d’accordo con la moglie, tuttora latitante. Sulla lontananza dalla figlia, ha detto che aveva ricevuto da lei un messaggio il 2 maggio 2021, ma oggi ha il dubbio che non lo avesse mandato Saman. E che aveva cercato a suo tempo di interloquire coi servizi sociali, ma senza successo. Infine ha raccontato di essere rimasto insieme alla moglie fino al giorno dell’arresto.