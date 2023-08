Saman, il padre Shabbar sarà estradato in Italia stanotte

Reggio Emilia, 31 agosto 2018 – Ora c’è la conferma: il padre di Saman sarà estradato stanotte in Italia. “Un aereo speciale delle forze aeree italiane è atterrato a Islamabad. Riporterà in Italia Shabbar Abbas nella notte all'1,55”. Lo ha confermato all'Ansa un funzionario del ministero degli Interni pachistano che due giorni fa ha concesso l'estradizione.

L’uomo è accusato dell'omicidio della figlia 18enne Saman, avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara, insieme ad altri quattro familiari (i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, entrambi in carcere a Reggio, oltre alla madre della ragazza Nazia Shaheen, l’unica ancora latitante).

Chi è Shabbar Abbas

Il padre di Saman, Shabbar Abbas, ha 47 anni e, secondo la descrizione che ne fa l'informativa dei carabinieri nella ricostruzione investigativa del delitto della figlia, viene descritto come "un tipo litigioso, facile all'ira e dedito all'alcol".

E' questo il quadro inquietante che fanno gli investigatori che hanno indagato sull'omicidio della 18enne pachistana Saman Abbas, di cui il padre - sempre citando il capo accusatorio utilizzato dalla Procura - ne è stato il "determinatore".

Shabbar Abbas ha vissuto in Pakistan fino al 2013, quando è approdato da solo in Italia, scegliendo Novellara, paese della Bassa in provincia di Reggio Emilia, come nuovo luogo dove vivere. Tre anni dopo lo hanno raggiunto anche la moglie Nazia e i figli Saman e Ali Haider.

E proprio la moglie avrebbe deciso insieme al marito l'uccisione di Saman "perché la ragazza non viveva secondo i dettami culturali musulmani e pakistani", era scappata di casa, si era rivolta ai servizi sociali che l'avevano collocata in una comunità protetta e aveva intrapreso una relazione con un ragazzo pakistano in Italia, rifiutandosi di sposare il fidanzato scelto dai genitori in Pakistan così disonorando la famiglia.