Saman, oggi l’udienza per il padre. Ore decisive per l’estradizione

Reggio Emilia, 10 gennaio 2022 - Ultima chiamata per l’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman. Oggi infatti in Pakistan è prevista l’udienza davanti alla Corte Federale per discutere dell’arresto internazionale del 46enne, accusato di aver preso parte all’omicidio della figlia 18enne nelle campagne di Novellara, la notte fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.

In questi giorni, secondo l’ordinamento pakistano, scadrebbero però anche i termini per la definizione dell’iter estradizionale, che dovrebbe durare massimo due mesi (l’arresto dell’uomo risale al 15 novembre scorso, nella regione del Punjab). Tradotto: l’ultima udienza utile per la decisione, dopo una serie di clamorosi rinvii, è quella di oggi.

Usiamo il condizionale, però, perché – come è noto – il Pakistan ha altre priorità rispetto all’estradizione di Shabbar (enormi conflitti sociali) e l’"extradition act" è una procedura di derivazione britannica che ha termini molto laschi, non perentori; dunque ci potrebbero essere i margini per ulteriori proroghe (o rinvii) nonostante le scadenze.

Tutte le procedure estradizionali in corso in Pakistan, infatti, avrebbero ampiamente sforato la tempistica dei due mesi (e qualcuna i due anni), con gli estradandi ancora in carcere.

Non ci sarebbe dunque il pericolo – o almeno questo si augurano gli inquirenti – che Shabbar possa essere rimesso in libertà in caso di un ulteriore ’colpo’ a vuoto, con il rischio che poi possa far perdere le proprie tracce nel Paese d’origine.

Un caso che assomiglia a un giallo, quello delle udienze per l’estradizione di Shabbar Abbas: la prima udienza, infatti, era stata rinviata a causa della mancanza di un avvocato difensore per l’arrestato; l’udienza del 6 dicembre scorso era stata invece ulteriormente rinviata perché il giudice istruttore che si occupa del caso era in licenza-congedo.

Tutto slittato alla data di oggi; l’ultima utile, probabilmente, per poter definire una sua eventuale estradizione prima dell’inizio del processo davanti alla Corte d’Assise di Reggio, il prossimo 10 febbraio. Anche perché i passaggi non terminerebbero con la decisione del giudice. Anche in caso di sentenza favorevole alla sua partenza per l’Italia, l’ultima parola spetterebbe comunque alla politica: in assenza di accordi bilaterali Italia-Pakistan in materia, il caso passerebbe poi direttamente nelle mani del governo pakistano, che potrebbe quindi decidere se effettuare una cosiddetta "estradizione di cortesia" oppure negarla.