Saman, la difesa del padre: “Troppa pressione sul Pakistan”. Udienza aggiornata

Saman e il padre Shabbar

Islamabad, 9 marzo 2023 - È stata aggiornata a domani l'udienza in Pakistan per Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia Saman a Novellara, nell'aprile del 2021: la difesa ha presentato una richiesta di concedere la libertà su cauzione al suo assistito in attesa della decisione sull'estradizione. Il giudice si è riservato la facoltà di decidere. Il difensore di Shabbar Abbas, in aula a Islamabad, ha sostenuto l'infondatezza degli elementi a suo carico e la 'falsità' della versione fornita dalle autorità italiane, sottolineando l'assenza di esigenze cautelari e parlando di una "eccessiva e ingiustificata pressione dell'opinione pubblica e dei media italiani sulle autorità pakistane". Padre di Saman, il ministro Nordio chiede al Pakistan la partecipazione al processo A tal proposito, l'avvocato avrebbe anche sottolineato di essere stato contattato da alcuni media italiani per essere intervistato in videoconferenza. Lo stesso legale ha continuato poi a eccepire l'irregolarità della documentazione e la mancanza di alcuni atti in originale, citando a più riprese l'extradition Act del Pakistan. Ha quindi richiesto un ulteriore termine per esaminare la documentazione agli atti, insistendo affinché il giudice decidesse oggi sull'istanza di cauzione. I funzionari ministeriali presenti in aula hanno protestato in modo deciso contro la...