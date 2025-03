Saman processo d’appello, terzo atto: sentito ancora il fratello. Diretta

Bologna, 13 marzo 2025 – Processo d'appello a Bologna per l'omicidio di Saman Abbas, terzo atto. Questa mattina sarà sentito ancora il fratello della 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara (Reggio Emilia), nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2022.

La cui testimonianza del fratello minore di Saman, che all'epoca dell'omicidio aveva 16 anni, può essere determinante per l'esito del processo in appello. In primo grado, sono stati condannati all'ergastolo il padre e la madre di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni lo zio della ragazza, Danish Hasnain.