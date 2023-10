Processo Saman, la Corte: “Il fratello doveva essere indagato”

13:06

Parla l'avvocato del fidanzato di Saman

"La vittima di questa vicenda è Saman. Il fratello è sicuramente un'altra vittima e lo dobbiamo preservare. È vero anche che gli errori formali non si colmano facilmente. Se il fratello ha sempre voluto contribuire a dire la verità è giusto che mantenga questo proposito per fare giustizia per la sorella", ha sottolineato Barbara Iannucelli, avvocata del fidanzato di Saman, al termine dell'udienza. "In effetti, è stato un po' la miccia che ha fatto esplodere il tutto, perché le foto di Saman e del fidanzato sono state fatte vedere da lui ai genitori. È stato il tramite di tutto quanto di negativo è accaduto, spero però che non si tiri indietro. Lo farebbe per se stesso, per tutti noi e per tutte le Saman che non conosciamo", ha aggiunto.