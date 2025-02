Saman: quando l’appello. Battaglia sui filmati: sotto accusa i due cugini, il padre si difende

Reggio Emilia, 25 febbraio 2025 – La tragica fine di Saman Abbas, 18enne pakistana uccisa a Novellara, approderà giovedì davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, dove inizierà il processo di secondo grado. Nel frattempo alcune parti – Procura e difesa del padre Shabbar Abbas – hanno depositato ulteriore materiale per un approfondimento sulla ricostruzione dei fatti. In primo grado, nel dicembre 2023, la Corte d’Assise - presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Michela Caputo - condannò i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen all’ergastolo, facendo cadere le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti. Ritenne poi responsabile dell’omicidio e, lui solo, della soppressione del cadavere che fece ritrovare, lo zio Danish Hasnain: la pena è di 14 anni. Sono stati invece assolti da tutte le accuse i due cugini Ikram Ijaz (avvocato Mariagrazia Petrelli) e Nomanulhaq Nomanulhaq (avvocato Luigi Scarcella). Hanno impugnato la sentenza il procuratore capo Calogero Gaetano Paci e il pubblico ministero Maria Rita Pantani: nelle 120 pagine del ricorso, datato giugno 2024, ribadivano la richiesta di condanna per i cinque imputati con le aggravanti.

Le richieste ai giudici d’Appello

Hanno chiesto ai giudici d’Appello di risentire come testimoni Ivan Bartoli, titolare dell’azienda agricola dove vivevano gli Abbas; Singh Taswinder, titolare del negozio ‘Punjabi market’ che vendette i biglietti aerei per il Pakistan usati dai genitori; il maggiore Maurizio Pallante e il maresciallo maggiore Cristian Gandolfi del nucleo investigativo dei carabinieri. Figurano motivi aggiunti e anche una ricostruzione video realizzata dai carabinieri che hanno messo in sequenza le registrazioni delle telecamere dell’azienda Bartoli e della vicina casa della famiglia Iemmi, relative ai movimenti degli imputati nella sera del 29 aprile – quando Hasnain e i cugini Ijaz e Nomanulhaq furono inquadrati con attrezzi da lavoro e, secondo la Procura, andarono a scavare la fossa dove poi Saman fu seppellita – e nella notte dell’omicidio tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Vi è anche una relazione stilata nel settembre scorso dall’Arpa sul meteo dal 20 aprile (data in cui Saman tornò a casa) al I maggio 2021: al centro vi è la dibattuta questione delle condizioni climatiche del 29 aprile. Anche la Procura generale di Bologna ha depositato motivi aggiunti, chiedendo la condanna per tutti. Hanno impugnato i tre imputati condannati: il padre Abbas (avvocato Sheila Foti), la madre Nazia Shaheen (avvocato Simone Servillo), estradata nell’agosto scorso dal Pakistan e ora in custodia cautelare in carcere, e lo zio di Saman, Danish Hasnain (avvocato Liborio Cataliotti). Anche la difesa di Shabbar Abbas risulta intanto avere depositato motivi aggiunti e pure una propria consulenza informatica svolta sui filmati esterni.

Ha fatto ricorso anche Alì Haider (avvocato Angelo Russo), oggi 20enne, il fratello di Saman che si era costituito parte civile a cui i giudici reggiani non riconobbero il risarcimento ritenendolo inattendibile. La Procura ha chiesto che sia cancellata la qualifica di teste assistito, e che sia considerato soggetto vulnerabile e quindi da risentire. Anche Ayub Saqib, allora fidanzato in Italia di Saman, non fu riconosciuto come danneggiato: “In questa vicenda abbiamo sempre pensato all’ultimo sguardo di Saman. È per questo che speriamo sia confermato l’ergastolo ai genitori”, dichiara l’avvocato Barbara Iannuccelli che lo tutela insieme al collega Claudio Falleti. Tra le parti civili anche il Comune di Novellara, rappresentato dall’avvocato Nicola Termanini: “Parteciperemo al giudizio d’Appello per fornire un apporto al lavoro della Procura generale”.