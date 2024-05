Saman senza alleati: "Tradita dal fidanzato. Pensavano a un figlio, ma poi sentiva un’altra"

Reggio Emilia, 3 maggio 2024 – Saman Abbas avrebbe vissuto con il connazionale pakistano Ayub Saqib solo un’illusione d’amore. L’unico barlume di una persona che fosse davvero legata a lei viene spento dalla Corte d’Assise. Il progetto di un matrimonio, ed emerge ora, anche quello di un figlio, sarebbero stati presi con molta leggerezza da Saqib, oggi 26enne: alla luce della sua condotta, a lui, costituito parte civile, non è stato riconosciuto alcun risarcimento. Nelle motivazioni della sentenza per l’omicidio della 18enne pakistana, i giudici Cristina Beretti e Michela Caputo analizzano una chat tra Saqib e una seconda ragazza: "È il giorno stesso della scomparsa di Saman che Saqib, evidentemente molto angosciato per le sue sorti - scrivono in modo caustico - avvierà una lunghissima conoscenza via chat con un’altra ragazza, che contattò il primo maggio 2021 su whatsapp, intrattenendo con lei una conversazione incessante fino al 17 giugno 2021 solo perché quel giorno fu sequestrato il suo telefono". Da questa chat "emerge la scarsissima affezione di Saqib verso Saman, che di lui era tanto innamorata da aver messo tutto a repentaglio. Nei primi giorni il suo atteggiamento, non conoscendo la sorte di Saman, poteva reputarsi sintomatico della scarsissima serietà delle sue intenzioni e di totale mancanza di rispetto: si pensi solo che voleva sposarla e avevano provato ad avere un bambino. Nei giorni successivi alla scoperta della tragedia, assume caratteri e significati sui quali si preferisce sorvolare per rispetto alla giovane vittima".

Saman Abbas insieme al suo fidanzato Ayub Saqib

In questo periodo di un mese e mezzo la chat "è composta di quasi cinquemila pagine". Tra i messaggi che lui invia alla "nuova fiamma", sempre il primo maggio 2021 se ne trovano alcuni "dal tenore eloquente e analogo a quelli che lui, fino a poche ore prima, inviava a Saman".

Nei giorni successivi alla scoperta da parte di Saqib della sparizione di Saman, all’una di notte del 7 maggio ripostò il messaggio "Ti amo vita mia" senza avere risposta, e aggiunse come per sollecitarla: "Una persona che ama poi risponde con tanto amore". Dal cellulare del giovane emergono poi "informazioni su viaggi a Milano fatti da lui quando Saman era ancora viva e a lei tenuti nascosti, screenshot di contatti con altre giovani e foto scambiate con loro". In base alle testimonianze delle assistenti sociali e dell’educatrice della giovane uccisa, è "provato" che "è stato lui ad aver compromesso il percorso di Saman in comunità, determinandola più volte a scappare e fomentando in lei diffidenza e sfiducia verso la struttura e i suoi operatori". Si rileva che "è lui ad aver mentito a operatrici e assistenti sociali quando, dopo l’ultima fuga della ragazza datata 11 aprile 2021, sarà contattato più volte per avere informazioni su Saman, e lui negò di trovarsi insieme a lei a Roma". Secondo la Corte "è lui a determinare Saman a fare rientro a casa, per un motivo, questo sì futile, come il recupero dei documenti, peraltro scaduti, stressandola in modo incessante". Dopo la scomparsa di Saman, "Saqib ha poi atteso cinque giorni prima di rivolgersi ai carabinieri, cui ha raccontato sempre e solo mezze verità". In un altro passaggio delle motivazioni della sentenza si rimarca che, sulla necessità di accelerare le nozze nonostante l’indisponibilità dei documenti e rischi legati al ritorno di Saman a casa, lui ha detto in udienza che altrimenti "sarebbe andata di nuovo in comunità e poi era difficile", negando invece "di essere a conoscenza che il matrimonio gli avrebbe permesso di richiedere un permesso di soggiorno".