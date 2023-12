Saman, un fondo in suo nome. E il 27 sarà cittadina di Novellara

Sarà attribuita la cittadinanza onoraria a Saman Abbas dal Comune di Novellara, la cittadina dove la giovane viveva e dove è stata uccisa. Da tempo era nota la decisione del consiglio comunale di concedere la cittadinanza alla giovane di origine pakistana. E ora è stata fissata la data. La cerimonia si svolgerà nella seduta convocata nella rocca municipale alle 19 di mercoledì 27 dicembre.

"Riconoscere a Saman Abbas, giovane donna con tanta voglia di vivere, la grande forza posta nella lotta per la propria libertà di scelta e di emancipazione personale", la motivazione della cittadinanza onoraria alla memoria e al valore di Saman Abbas, "quale simbolo di libertà e di autodeterminazione personale, per trasmettere un messaggio chiaro e forte contro l’inaccettabile e violenta pratica dei matrimoni forzati". Spiega il sindaco Elena Carletti: "Un riconoscimento a Saman e, simbolicamente, a tutte quelle donne che si trovano in situazioni simili, affinché possano sentirsi riconosciute e sostenute nella battaglia per quei principi di libertà e di dignità della persona in quanto valori fondanti della nostra Costituzione". In consiglio comunale, in quella seduta di fine anno, è prevista pure l’approvazione del "fondo Saman".

"Sarà un fondo pubblico/privato – aggiunge il primo cittadino – che permetterà di ricordare Saman nel tempo, attivando azioni concrete di sostegno a donne di ogni etnia e religione che vivono situazione di difficoltà, subalternità e violenza, ma anche attività formative per operatori sociali, insegnanti e forze dell’ordine". Il Comune di Novellara metterà a disposizione il primo contributo per questo fondo, che dovrà poi essere integrato da risorse private e donazioni, attraverso la collaborazione delle associazioni di volontariato, promozione sociale e terzo settore.

"Per quanto riguarda i funerali di Saman, chiuso il processo – conclude il sindaco Carletti – rimaniamo in attesa di svolgere i necessari adempimenti di carattere burocratico per dare finalmente degna sepoltura a Saman". Sulle modalità del funerale la decisione finale spetta al fratello minore, ancora "sotto protezione", il quale finora è sembrato intenzionato a procedere con una funzione in forma "strettamente privata".

