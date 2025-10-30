Sammartinese, buona la prima. L’esordio in A regala una vittoria

Buona la prima per la Sammartinese in Serie A. La neopromossa guidata da Andrea Minelli passa 6-2 in trasferta sulle corsie della Flaminio Roma, partendo subito col piede giusto: Truzzi, Campanelli e Signorini si aggiudicano la terna grazie all’8-6 su Benedetti, Palma e Di Felice, poi è Patregnani a fare doppietta nell’individuale contro Marinelli, imponendosi 8-7, 8-3. Cappellacci centra il poker imponendosi nei tiri di precisione sul già citato Benedetti, prima che nelle coppie i capitolini conquistino i loro due punti di giornata: Palma e Di Felice impattano 8-7, 1-8 con Truzzi e Signorini, mentre Benendetti e Marinelli fanno altrettanto con Cappellacci e Patregnani (3-8, 8-5).

Nelle altre gare del week end, lo stesso Davide Truzzi chiude terzo nel Memorial Bruno Leonori di Macerata, cedendo in semifinale con Gaetano Miloro (Castelfidardo Ancona); fuori ai quarti il compagno di squadra Andrea Cappellacci, superato dal futuro vincitore Giuliano Di Nicola (S.Angelo Montegrillo Perugia). A Castelnovo Sotto, infine, il Trofeo Autocarrozzeria Zanni va a Paolo Bolognesi (Baldini Stm Bologna), mentre chiudono tra i primi 8 il padrone di casa Fabrizio Munari ed Enrico Malpeli, quest’ultimo tesserato per la Cavriaghese.

Nella foto: Davide Truzzi (Sammartinese)