"Sammy, non dimenticheremo il tuo sorriso"

Sono tanti i ricordi di amici, conoscenti, ma anche di cittadini che avevano conosciuto Solange Samantha Rizzato come cameriera, al ristorante "Doppio Senso" a Correggio, gestito dal compagno della sorella. Tra i messaggi e i ricordi dedicati alla ragazza di 28anni – trovata priva di vita nel bagno di casa dove stava facendo la doccia, con l’ipotesi di una folgorazione elettrica come causa del decesso – che aveva saputo farsi ben volere da tutti. C’è chi la ricorda anche domenica sera, a servizio al ristorante pochissime ore prima della disgrazia avvenuta in piena notte, nell’abitazione di Strada Boschi, a Novellara.

"Il suo timido e bellissimo sorriso era speciale", le parole di Anabela. "Era una ragazza dolcissima e sempre sorridente. Mi piange il cuore sapere che non c’è più", aggiunge Federica. "Era sempre sorridente, svolgeva il suo lavoro con passione. Non riesco a credere a questa disgrazia", dice Pippi. Tra coloro che l’avevano vista domenica sera, c’è chi la ricorda per la gioia che manifestava per essere diventata zia da poche settimane: "Era raggiante, raccontava di questa esperienza con grande soddisfazione".

E poi centinaia di altri messaggi che si aggiungono, in modo costante, a commento della tremenda notizia della prematura scomparsa di "Sammy".

Intanto si è in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, mentre si stanno completando gli accertamenti tecnici. Poi sarà possibile fissare i funerali (affidati all’agenzia Rossi) che dovrebbero svolgersi in modo molto semplice, con un ultimo saluto di familiari e amici alla camera mortuaria dell’ospedale guastallese.

I familiari sostengono che la stufetta fosse staccata dalla presa elettrica, ipotizzando un malore improvviso come causa del decesso. Ma ci sono anche degli elementi che fanno pensare proprio al contatto con una scarica elettrica: come la posizione in cui è stata rinvenuta la giovane, compatibile proprio con gli effetti della folgorazione. Ma essendo il tragico episodio avvenuto senza testimoni diretti, ogni ipotesi è stata tenuta in considerazione.

Antonio Lecci