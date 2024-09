Sampirisi, che sollievo

La Reggiana tira un sospiro di sollievo grande così. L’infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro di Mario Sampirisi è meno grave del previsto. Dopo un paio di giorni di incertezza sulla diagnosi, ieri il club ha infatti chiarito ogni dubbio attraverso un bollettino medico che parla di ‘distorsione di primo grado’ con un ‘iter riabilitativo di due settimane’.

Insomma, è stato scongiurato l’intervento chirurgico che avrebbe compromesso una buona fetta di stagione e adesso si procederà con una terapia conservativa. Bisognerà solo avere un po’ di pazienza e proseguire col riposo e con le cure del caso. A questo punto il calciatore salterà sicuramente le gare con la Salernitana (sabato), con la Carrarese (28 settembre) e quasi certamente anche quella con lo Spezia (5 ottobre) facendo poi prudentemente ritorno dopo la sosta, con il primo match in scaletta sabato 19 ottobre con il Frosinone.

Tra le opzioni possibili, per fortuna, si è materializzata quella meno penalizzante per il giocatore e per la Reggiana stessa che avrebbe perso uno degli elementi più affidabili della retroguardia che sta già facendo a meno di Lorenzo Lucchesi, arrivato l’ultimo giorno di mercato e non ancora utilizzato, esattamente come Manuel Marras. Vedremo se per loro ci potrà essere l’esordio in uno dei prossimi impegni con Salernitana o Carrarese, sfide importantissime per riprendere a macinare punti dopo due battute d’arresto. Francesco Pioppi