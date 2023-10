Samuel Dilas, oggi l’autopsia: la procura indaga sulla morte del cestista 24enne

Reggio Emilia, 17 ottobre 2023 – Sarà l’autopsia, in programma per oggi, a fornire le prime risposte. Ma per capire come sia stato possibile che un malore improvviso abbia stroncato il 24enne cestista Samuel Dilas – cresciuto a Novellara, dove vive la sua famiglia – un ragazzone di due metri e quattro centimetri atletico e sano, serviranno altri accertamenti.

Consulenze. Esami specifici. La Procura di Brescia vuole vederci chiaro sulla scomparsa del giovane pivot in forza alla Virtus LuxArm di Lumezzane, squadra di Serie B, stroncato domenica all’ospedale Civile dalla trombosi dopo un ricovero per polmonite. Il pm Alessio Bernardi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Ma l’inchiesta con ogni probabilità è destinata a vedere a breve l’iscrizione nel registro degli indagati dei medici del reparto di pneumologia che per circa due settimane lo avevano in cura.

Samuel era infatti stato ricoverato e costretto a fermarsi per una polmonite che l’aveva messo ko. Dimesso venerdì, tutto sembrava essersi risolto. Invece il giorno stesso, nel tardo pomeriggio, ha accusato un forte dolore a una gamba ed è dovuto tornare al pronto soccorso, dove ci è arrivato in stato di incoscienza. I medici di prima emergenza hanno riscontrato un trombo che in un’escalation rapida e irreversibile si è moltiplicato e diffuso a più organi, cervello compreso. Nemmeno un intervento chirurgico ha potuto salvare il cestista, che non si è più svegliato. Domenica, appunto, è stata dichiarata la morte.

Stando agli inquirenti, che hanno già sentito i familiari del 24enne, sconvolti, Dilas non soffriva di alcuna patologia pregressa. Tanto più alla luce del fatto che tra i parenti di Dilas pare vi fosse una familiarità per eventi trombotici. Nulla, quantomeno, che fosse mai emerso durante i controlli medici obbligatori a cui un giocatore di livello è periodicamente sottoposto.

Mentre si cerca un perché, Novellara piange. Il mondo sportivo, con Pallacanestro Novellara e Nubilaria Basket, ha espresso pubblicamente il cordoglio: "Se ne va uno dei nostri ragazzi. Dopo aver fatto la trafila nelle nostre giovanili, e poi in prima squadra, era riuscito a trovare spazio ad alti livelli, con prospettive importanti. Un ragazzo, Samuel, che non ha mai dimenticato i suoi amici novellaresi e la società che lo ha lanciato nel professionismo. Timido ma deciso, gentile ed educato: un ragazzo d’oro. Ciao Samuel, sempre nei nostri cuori ovunque tu sia".

Si aggiunge il messaggio del sindaco Elena Carletti, la cui famiglia è imparentata con quella di Samuel: "Voglio ricordarlo nel giorno della vittoria nazionale con l’Under 18, nel 2017. Fu una festa straordinaria. Esprimo il dolore di una intera comunità. Ma attenderemo il ritorno di Samuel a Novellara per accoglierlo e stringerci insieme alla sua famiglia".