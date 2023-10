Samuel Dilas funerale, addio al ‘gigante buono’

Novellara (Reggio Emilia), 19 ottobre 2023 – Una folla tale che neppure la capiente chiesa Collegiata di Santo Stefano a Novellara è riuscita a contenere, oggi pomeriggio, per l’addio a Samuel Dilas, il pivot di 24 anni, stroncato da complicazioni cliniche seguite a un improvviso malore a Lumezzane di Brescia, la cittadina dove giocava a basket in serie B.

E proprio dal Bresciano sono arrivati i compagni di squadra, i ragazzi delle giovanili (che hanno consegnato ai familiari di Sam un pallone con le firme di tutti i giocatori dell’Under 14), dirigenti della Virtus e pure della società di Forlì in cui Dilas aveva giocato in precedenza. E non sono mancati gli amici della Pallacanestro Novellara, in cui Samuel era cresciuto.

C’erano pure rappresentanti della Federazione nazionale di B, oltre alle associazioni locali tra cui la Croce rossa, in cui sono attivi il padre e il nonno di Samuel.

Il parroco, don Giordano Goccini, ha descritto Sam come “un giovane dalla vita forte, energica, di una bellezza particolare”. E ha sottolineato la bellezza del gesto di amici e familiari, che hanno lasciato un messaggio scritto a pennarello sulla bara di colore chiaro di Sam. “Grazie per quello che ci hai donato”, ha ribadito il sacerdote. Un concetto ripreso in tutti i vari interventi al microfono, in cui Samuel è stato descritto come “un giovane buono, disponibile con tutti, educato, un gigante buono, un vero amico di cui potersi fidare. Sempre”.

Questo è emerso dai commoventi ricordi di Daniele Mariani Cerati, presidente della Pallacanestro Novellara, ma anche dalle parole della madre di uno dei migliori amici di Samuel, di un dirigente della Virtus Lumezzane, fino al sindaco Elena Carletti, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime, evidenziando il carattere straordinario di Sam, “cresciuto in una famiglia fantastica”.

E ai giovani, proprio nel ricordi di Sam, ha chiesto di “aggregarsi attraverso lo sport e di rinsaldare le loro amicizia, cementificandola con il ricordo di Samuel”. Commosso il messaggio degli amici di sempre, quello delle coetanee con le quali Sam aveva condiviso la prima gioventù.

Infine, il messaggio di Edoardo Maresca, compagno di squadra di Samuel: affiancato da Marika, fidanzata di Sam, ha voluto ringraziare l’amico e compagno “per tutto ciò che mi hai dato”.Alla fine, in chiesa, il lungo corteo di amici e conoscenti per porgere il cordoglio ai familiari di Samuel, prima dell’ultimo viaggio del feretro verso la cremazione. Offerte in sua memoria potranno essere destinate alla Pallacanestro Novellara, per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà a partecipare ad attività e corsi sportivi. Sperando che qualcuno di loro possa diventare un campione come Samuel Dilas.