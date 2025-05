San Cassiano a Novellara. A Vezzano e Cavola prodotti tipici

Diverse le feste in programma oggi nel Reggiano. A Novellara prosegue la fiera di San Cassiano con luna park, stand espositivi, mostre artistiche in rocca e in piazza Unità d’Italia, animazioni per bambini e famiglie. La fiera si chiude domani con eventi per i giovani per tutto il pomeriggio con il luna park e la "festa del bambino".

A Cavola di Toano oggi è in programma la sagra del Prugnolo, con mercato in paese e pranzo al Cavola Forum a base di funghi (tel. 339-1817410). Sempre in tema di prodotti da gustare la Festa dell’asparago selvatico, oggi a Vezzano sul Crostolo, con mercato agro-alimentare, artigianale e dell’ingegno creativo, stand per gli amanti delle attività outdoor, esposizione di trattori d‘epoca, mercatino vintage, giochi per bambini, gare del salame e della torta di tagliatelle nostrana, laboratori del gusto in centro.

Anche nel Reggiano prende il via "Fattorie aperte" con aziende agricole che aprono al pubblico con visite, passeggiate, laboratori e attività ludiche per adulti e bambini, degustazioni nelle aziende agricole per conoscere il territorio e le produzioni locali.