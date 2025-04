San Cassiano, la fiera si rinnova. L’appuntamento dal 30 aprile

Dal 30 aprile al 5 maggio a Novellara si rinnova la fiera di San Cassiano. Si comincia con animazioni in centro dal pomeriggio di mercoledì. Il Primo Maggio luna park e mercato fiera, mercato hobbisti e dell’ingegno in via Cavour, espositori in corso Garibaldi, esposizione con vivai in via Roma, visite al Museo Gonzaga, alla mostra della civiltà contadina, all’acetaia comunale in rocca, animazioni in piazza Battisti. Il 3 maggio ai vari stand si aggiunge anche una rassegna di auto americane, oltre a una mostra di videogiochi degli anni Ottanta. All’ex macello di via Mascagni aperta una mostra fotografica del Cai dedicata alle Valli di Novellara. Da segnalare pure la mostra "Un decennio di Ventenni" collegata a Fotografia Europea, tra l’ex macello e la biblioteca. Sabato 3 maggio alle 16,30 nel cortile della rocca spazio ai balli a cura della scuola New Fitness Club.