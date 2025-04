San Faustino, festa per il nuovo sagrato

Festa in parrocchia a San Faustino. Domenica scorsa, dopo la Messa delle 11.30, si è svolta l’inaugurazione e la benedizione solenne del nuovo sagrato della Pieve dei Santi Faustino e Giovita. Grande è stata la partecipazione della comunità che ha assistito con entusiasmo e soddisfazione e che don Carlo Sacchetti ha voluto gratificare lasciando il taglio del nastro ad una delle sue più illustri rappresentanti: Lella Davoli che, con un gruppo di volontarie, è stata determinante nella raccolta fondi per il sostenimento delle spese insieme con l’Asd San Faustino.

La progettazione e direzione dei lavori sono stati a cura dello studio Tecnika Progetti degli architetti Zannoni e Pifferi previa approvazione dell’ufficio tecnico della diocesi. "L’esecuzione – spiega il Comitato pro sagrato – è stata affidata all’impresa Zuliani di Borzano che ha pulito e conservato i cordoli perimetrali e i fittoni mentre ha completamente rifatto la pavimentazione in pietra di Prun (come la precedente) dello spessore di cinque centimetri rispettando l’originaria disposizione delle pietre. L’impresa Pedroni Lauro e C. ha sistemato i dislivelli laterali per l’accesso facilitato al piano di calpestio. Se qualcuno fosse interessato ad acquistare qualche vecchia pietra che abbiamo salvato può mettersi in contatto con la parrocchia".

Il Comitato ricorda inoltre che il sagrato è "lo spazio che troviamo davanti alla facciata principale di una chiesa e al pari di questa è già luogo consacrato tanto che in epoca romana i fedeli, prima di varcare la porta del cielo (la porta della Chiesa) erano purificati con l’aspersione dell’acqua santa. Ora non si fa più, ci sono le acquasantiere all’ingresso e col segno della croce ci predisponiamo individualmente all’incontro col Signore. Il sagrato però è sempre lì: accompagna, rallegra o conforta il cristiano e accoglie la comunità come una casa accoglie e protegge i suoi abitanti".

C’è dunque grande soddisfazione nella comunità di San Faustino per l’intervento del nuovo sagrato. "Dopo più di 120 anni aveva bisogno di un nuovo ‘vestito’, adeguato all’importante facciata ma, soprattutto, all’affetto dei suoi parrocchiani", sottolinea il Comitato.

Matteo Barca