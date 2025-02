San Faustino piange Marica Rossi, 51 anni

Grande dolore a San Faustino ha suscitato la notizia della prematura scomparsa, a soli 51 anni, di Marica Rossi. Il decesso è avvenuto nella Cra ‘Le Esperidi’ di La Vecchia di Vezzano dove era stata ricoverata dopo le dimissioni dall’ospedale di Reggio. Marica viveva con la sua famiglia a San Faustino di Rubiera e si è spenta a causa di una grave malattia, scoperta novembre del 2022. Marica operava con impegno nel settore ceramico: d’alcuni anni lavorava per l’azienda Laminam di Fiorano Modenese in cui era responsabile delle vendite in diversi mercati esteri. "Grande conoscitrice – dicono da Laminam – del settore e con tanta competenza nel marketing del nostro prodotto, persona corretta e per questo molto rispettata dai clienti e colleghi. Una persona di un grande spessore umano, molto legata alle cose che contano: la famiglia, la mamma, la fede e anche al suo lavoro. Marica anche nell’affrontare la malattia è stata un esempio. Io non mollo, diceva sempre". Il marito Mattia Grassi, originario della frazione vezzanese di La Vecchia, ricorda che la moglie Marica "ha vissuto in serenità nonostante la malattia, affrontando questi anni sempre con una grande forza, fede e coraggio. Grazie alla sua professione aveva lavorato molto all’estero".

Marica Rossi lascia il marito Mattia, la giovane figlia Viola, il papà Gianni, la suocera Sara, la cognata Giorgia con Claudio. I funerali della 51enne si svolgeranno domani mattina partendo alle 9.30 dalla camera ardente della struttura ‘Le Esperidi’ di La Vecchia per raggiungere poi, con il corteo funebre in auto, la chiesa di San Faustino. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Tante le attestazioni di vicinanza che sono arrivate alla famiglia di Marica, mamma e moglie sempre cordiale, gentile e disponibile, stimata dai colleghi di lavoro che esprimono profondo cordoglio per la sua morte. Matteo Barca